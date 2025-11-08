Фото: партия Respubliса

- Мы привыкли считать национальный спорт красивым украшением культуры. Но на самом деле это - спящий экономический гигант. Сегодня именно люди и малый бизнес «двигают» национальные виды спорта: родители оплачивают секции, локальные предприниматели помогают площадками и призами, энтузиасты в регионах создают новую волну популярности. За последние пять лет охват национальными секциями вырос с 6% до 10%, а число участников соревнований по қазақ күресі, көкпару и тоғызқұмалақ увеличилось на 58 %, приблизившись к примерно 300 тысячам человек. Наши дети активно развиваются в национальных дисциплинах, но готовы ли мы предложить им профессиональную среду для продолжения карьеры? Ответ пока отрицательный. Чтобы сформировать полноценную экосистему, нужны не только усилия энтузиастов, но и системное участие крупного бизнеса.

Если посмотреть на примеры из США, там праздники напрямую связаны с аграрной и потребительской цепочкой: например, в День благодарения американцы ежегодно съедают десятки миллионов индюшек - только за праздник фиксируется порядка 40 млн полных птиц, что составляет значительную долю годового производства. Или возьмём Хэллоуин: отмечается массово, а траты на тыквы и аксессуары достигают миллиардов долларов - например, в 2025 году ожидается расходы американцев на праздничные товары около $13,1 млрд. У нас есть аналогичная массовая традиция - Курбан айт, когда заметно увеличивается спрос на баранов для жертвоприношения; но насколько глубоко мы используем этот импульс для развития инфраструктуры, мероприятий и промышленной цепочки спорта - вопрос.

Недавно Глава Государства в своем обращении раскритиковал деятельность ряда спортивных федераций. Президент отметил, что многие из них привыкли полагаться на государственное финансирование. Крупные бизнесмены и руководители ведомств, возглавляющие федерации, не вкладывают собственные средства, а воспринимают этот пост как инструмент саморекламы.

Государство уже сделало важный шаг: летом 2025 года вступил в силу закон, который официально признал национальные виды спорта приоритетными направлениями наравне с олимпийскими и паралимпийскими. Теперь для них открыты новые возможности финансирования, подготовки спортсменов и участия в международных стартах, а также формирования национальных команд.

Как президент федерации спорта «Асық» я внедрил традицию проводить ежегодный турнир Respublica Asyq Atu в День Республики. Все расходы покрываются за счёт спонсоров, и этот опыт показывает: национальные виды спорта могут быть устойчивым проектом на партнёрских инвестициях. Но есть серьёзная проблема: локальные офисы международных корпораций зачастую хотят поддерживать наши турниры, а их головные офисы не видят в этом смысла, так как отсутствуют прозрачные KPI, медиапул и долгосрочный календарь. Это и есть главный вызов - превратить спонтанный рост в системную отрасль.

Экономический эффект от правильного подхода очевиден. Прямые корпоративные инвестиции могут достигать 15 млрд тенге ежегодно, ещё 5-7 млрд принесёт туризм и инфраструктура, налоговые поступления вырастут на 3-5 млрд, а до 7 млрд можно сэкономить на здравоохранении за счёт профилактики заболеваний. Создание рабочих мест составит 8-10 тысяч человек. Если дать бизнесу работающие рекламные механизмы, это дополнительно принесёт 2-3 млрд маркетингового дохода, рост продаж на 5-7 млрд и до 2 тысяч новых рабочих мест.

Национальные праздники могут стать мощным драйвером экономического роста, если подойти к их организации системно. Речь идёт о создании единой воронки, где каждый праздник - от Наурыза до Дня Республики - становится платформой для продвижения ценностей и проведения масштабных мероприятий по национальным видам спорта. Такой подход позволит закрепить у людей прочные ассоциации с тем или иным праздником, связывая его не только с культурными традициями, но и с современными формами активности. В результате на площадях будут проходить концерты и фестивали, организованные не только за счёт государственного бюджета, но и при участии самих граждан, предпринимателей и крупного бизнеса.

Поэтому я предлагаю закрепить на законодательном уровне корпоративное участие в развитии национальных видов спорта через налоговые стимулы и рекламные преференции для компаний, которые инвестируют в развитие секций и турниров; формирование прозрачного календаря, понятного не только местным, но и международным партнёрам. Такая архитектура позволит превратить национальные виды спорта из «символа» в индустрию с измеримыми KPI, устойчивым финансированием и долгосрочными целями.

Если мы пойдём этим путём, к 2030 году вовлеченность населения в спорт может вырасти до 40 %, а доля национальных дисциплин - до 15 %. Это десятки тысяч новых рабочих мест, миллиарды налоговых поступлений и укрепление международного имиджа Казахстана как страны, которая умеет соединять традицию и современность. Национальные виды спорта - это не прошлое, а инвестиция в будущее. Сегодня важно сделать выбор: оставить их красивым символом или превратить в ресурс, который действительно работает на развитие страны.

Олжас Куспеков,

депутат Мажилиса парламента РК, президент федерации спорта «Асық»