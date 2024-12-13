Научные перспективы страны

В ходе выступления спикеров, представляющих разные страны, ряд государственных ведомств, научные учреждения и инновационные предприятия, были подробно представлены выводы и предложения по проведенным форсайт-исследованиям по таким темам, как информационные и космические технологии, наука о жизни и здоровье, экология и устойчивое развитие, энергетика и машиностроение, новые материалы и технологии. Большое внимание на форуме уделено этике разработки и внедрения новых технологий в биомедицине и IT, а также взаимодействию науки и индустрии, механизмам применения научных решений в бизнесе.

В рамках форума были подписаны меморандумы о сотрудничестве с Корейским институтом науки и технологической информации (KISTI) по трансферу передовых знаний и опыта в области информационно-аналитичес­ких систем для определения прорывных направлений развития науки и технологий, а также с Российской академией наук о сотрудничестве по направлениям IT, АПК, ГМК и медицины.

Как заявил президент Национальной академии наук РК при Президенте Рес­публики Казахстан Ахылбек Куришбаев, до настоящего времени наши приоритетные направления и тематика научных исследований исходили не из потребностей экономики или государства, а из возможностей ученого.

– Это факт, поэтому мы должны на основе современных подходов, форсайт-исследований определить наши дальнейшие приоритеты. В этой связи академия провела широкомасштабные форсайт-исследования в каждом регионе Казахстана. С учас­тием министерств выявили 200 очень важных стратегических направлений развития науки. В ходе проведения исследований сформированы шесть экспертных групп по каждому направлению, в сос­тав которых вошли ведущие отечественные ученые, экс­перты производственных и сервисных организаций. Соз­дана информационно-аналитическая база форсайта. Эти данные доступны на сайте академии в виде интерактивной аналитики, – сообщил он.

Экспертными группами в общей сложности организовано 30 региональных и отраслевых форсайт-сессий с участием отраслевых министерств, местных исполнительных органов регионов, научных организаций и вузов, представителей индустрии и НПП «Атамекен». Проведено интервью с 1 100 респондентами, представляющими научное сообщество, промышленность и предпринимательский сектор, и сформулированы 200 перспективных задач для научных исследований. В последующие годы форсайтными исследованиями будут охвачены все оставшиеся направления.