12 апреля в стране отмечается День работников науки. Как известно, он приурочен к дню рождения академика К.И.Сатпаева – выдающегося ученого, одного из основоположников отечественной науки. Также этот день связан с первым прорывом человека в космос, совершенным с казахстанской земли, с космодрома Байконур.

Наука играет очень значимую роль в развитии как человеческой цивилизации в целом, так и каждой страны, включая Республику Казахстан.

Казахстанские ученые активно трудятся над решением важных задач, развивая перспективные направления отечественной науки. Государство, со своей стороны, предпринимает активные меры по поддержке науки, создает условия для эффективной деятельности и профессионального роста ученых, повышения их социального статуса.

Глава государства К.К.Токаев с самых первых дней работы в качестве Президента РК уделяет науке значительное внимание. Он подчеркивает, что без науки мы не сможем обеспечить прогресс нации. Особую актуальность столь пристальное внимание и такой подход приобретают в свете Послания народу от 16 марта 2022 года, задавшего для Нового Казахстана Путь обновления и комплексной модернизации.

Президент страны поставил перед отечественной наукой высокие цели и новые системные задачи, определив ее развитие как «важнейший приоритет». В Посланиях народу Казахстана 2019, 2020 и 2021 годов, а также в выступлении на заседании Национального совета общественного доверия в 2020 году он выделил такие программные целеустановки:

· повышение уровня научных исследований и их применения на практике;

· повышение и структурное совершенствование финансирования научных исследований;

· совершенствование правоотношений и институционального обеспечения в научной сфере, предоставление больших прав ученым;

· выстраивание цифровой экосистемы науки;

· получение конкретной социально-экономической, производственной, технической отдачи от каждой научной работы;

· участие в создании высокотехнологичных, наукоемких производств и технических услуг;

· повышение уровня развития аграрной науки и снижение дефицита профессиональных кадров;

· привлечение в науку средств крупнейших предприятий, особенно сырьевого сектора;

· разработка программного документа по научно-технологическому развитию страны, привлечение науки для решения прикладных проблем национального уровня;

· развитие фундаментальной науки.

Все эти установки стали важными и востребованными направлениями работы Правительства и Парламента РК, органов государственного управления, предприятий, организаций и объединений науки, ученых и специалистов, положительно воспринявших курс модернизации. И уже есть определенные подвижки.

При этом хочу акцентировать внимание на том, что вопросы практической реализации достижений науки в практике, прежде всего, в экономике, красной нитью проходят через весь комплекс выдвинутых целей, направлений и задач развития науки – в разрезе конкретной пользы для страны и народа.

В недавних выступлениях Глава государства заострил особое внимание на проблеме, способной критично повлиять на дальнейшее реформирование экономики, – системном недостатке инженерных кадров современного уровня.

Замечу, что инженерная деятельность – это ключевой инструмент не только для практической реализации научных результатов в реальном секторе экономики, но и в целом индустриализации страны, крайне необходимой в нынешней ситуации.

Сегодня этот инструмент у нас развит явно недостаточно. К примеру, остро стоит вопрос в металлургической, энергетической, нефтегазовой, нефтехимической и других отраслях. Так, средний возраст инженеров-энергетиков достиг 50 лет.

Между тем, сложные технологические процессы, их цифровизация и современные стандарты эффективности требуют инженеров нового поколения, которых критически не хватает.

За последние два года в Казахстан привлечено свыше 2 тысяч иностранных специалистов. Предприятия вынуждены серьезно переобучать большое число собственных кадров, уже имеющих высшее образование. На это расходуются миллиарды тенге.

Выпуск же специалистов-инженеров в разы отстает от реальных потребностей рынка труда, и их дефицит ежегодно растет.

За 30 лет мы прошли большой путь становления и совершенствования новой системы высшего образования. Поэтому для многих сторонних наблюдателей достаточно неожиданно, а для других, знакомых с состоянием дел, очень обнадеживающе прозвучали следующие слова Касым-Жомарта Токаева. Выступая 11 января 2022 года на заседании Мажилиса Парламента РК, он подчеркнул, что нам необходимо изменить взгляд на образование: «Пора увлечения гуманитарными специальностями прошла, приоритет нужно отдать техническим профессиям. Предстоит взрастить новое поколение инженеров, промышленников».

Даже само по себе обращение стратегического внимания на данный фактор достойно именоваться началом нового этапа в технологическом и инновационном развитии страны и ее системы высшего образования.

Но Глава государства выдвинул и ряд конкретных направлений решения этой непростой задачи. В их числе:

· удвоение числа государственных образовательных грантов для технических специальностей – в текущем году 60% всех образовательных грантов в Казахстане будут распределены с учетом подготовки инженерных кадров;

· расширение сети филиалов передовых технических вузов, к 2025 году открытие не менее пяти филиалов авторитетных зарубежных университетов, при этом двух филиалов вузов с техническим уклоном – на западе страны;

· перенастройка программы «Болашак» в поддержку инженерного образования.

Ученые и инженеры с надеждой восприняли такие установки политического курса, обозначенные Президентом страны.

Мы считаем, что поставленные задачи требуют принципиального совершенствования подходов и повышения ответственности основных акторов системы подготовки и использования специалистов инженерного профиля – организаций высшего и послевузовского образования, с одной стороны, и предприятий-работодателей – с другой.

Именно в этой связке генерируются основные факторы – материально-техническая, кадровая и методологическая база подготовки специалистов, содержание их образования и эффективное его использование на благо страны.

При этом ключевые задачи целесообразно решать более централизованно, на основе государственно-частного партнерства, охватывающего широкий круг участников. Ведь актуальные мировые парадигмы инженерного образования однозначно показывают необходимость резкого повышения качества подготовки инженеров в соответствии с запросами рынка труда, критериями современных технологий производства и управления. А это требует уже объединения усилий значительного числа организаций образования и работодателей, подключения государства и, безусловно, научно-инженерного сообщества, освоения новых форм и методов совместной работы.

В частности, важно открывать филиалы вузовских кафедр на передовых предприятиях страны. Руководству университетов инженерно-технической направленности полезно будет обратить внимание и на создание на предприятиях научно-образовательных центров как базы для практики студентов и проведения целевых научных разработок в интересах конкретного производства. В таких центрах необходимо будет создавать все необходимые условия для обучения и проживания направляемых в них студентов и сотрудников.

Со студенческими практиками есть еще одна проблема – предприятия не всегда в должной степени мотивированы и заинтересованы в таких практиках, к тому же на их обеспечение требуется дополнительное финансирование, которое предприятия не всегда в состоянии выделить. Поэтому объективно необходимо серьезное законодательное обеспечение для эффективного решения подобных вопросов, в том числе и за счет возможной целевой государственной поддержки.

Еще один важный аспект взаимодействия государства, бизнеса и образования – разработка и совершенствование профессиональных стандартов, которые определяются с участием работодателей и становятся основой учебных программ вузов. В этом плане Национальная палата предпринимателей РК «Атамекен» и отраслевые объединения работодателей должны усилить координацию деятельности по разработке профессиональных стандартов инженерно-технических направлений, чтобы максимально обеспечить их соответствие современным требованиям и, одновременно, запросам конкретных казахстанских работодателей.

Согласно постановлениям Кабинета Министров РК от 13 августа 1991 года № 475 и от 22 января 1992 года № 56, Национальная инженерная академия РК (НИА РК) определена высшим научно-методическим и координационным центром инженерного дела в Казахстане. Она имеет в своем составе мощный потенциал – свыше 300 ведущих ученых и специалистов-практиков инженерно-технического и производственного профиля, в том числе более 200 докторов наук, руководителей и видных специалистов крупнейших предприятий и высших учебных заведений страны. Академия располагает 10 филиалами и 13 отделениями в промышленных регионах, что гарантирует эффективное взаимодействие с реальной экономикой на местах. Среди членов академии немало выпускников ведущих технических вузов передовых зарубежных стран, и ныне поддерживающих прочную связь с авторитетными центрами обучения и научно-технического прогресса.

НИА РК продуктивно сотрудничает с Международной инженерной академией. В силу этого академия способна выполнить роль действенного моста в объединении и координации усилий вузов и предприятий-работодателей, направленных на системное совершенствование инженерного образования, организации их взаимодействия с государственными структурами. А также взаимодействия с зарубежными и международными центрами в данной сфере.

Такое партнерство, по нашему мнению, не только возможно, но и необходимо в наиболее критичных и системообразующих направлениях совершенствования системы подготовки и использования современных инженерных кадров Казахстана.

В их числе, например, такие направления:

Высокая востребованность инженерного труда.

Подготовка современных инженеров намного затратней, чем гуманитариев, что очевидно. Для этого необходимо наличие рабочих мест, требующих высокой квалификации инженерного труда и обеспечивающих высокую отдачу в экономику, в развитие страны.

В связи с поставленной задачей важно наращивание количества и мощностей современных предприятий, осуществляющих выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. И обеспечение высокого уровня синхронизации их кадрового обеспечения с подготовкой специалистов инженерных профессий в вузах. Особенно необходимо законодательное мотивирование и стимулирование предприятий к участию в подготовке кадров и трудоустройстве выпускников. Это вопросы, относящиеся, в первую очередь, к компетенции системы государственного управления, касающиеся ее взаимодействия с системой высшего образования и производственным сектором.

Здесь - целый ряд перспективных направлений, нуждающихся в особом внимании, в самом серьезном законодательном стимулировании и организационной поддержке. Например, системное технологическое развитие реального сектора экономики на основе наилучших доступных технологий. Сегодня такой подход вместе с широким применением ресурсосберегающих технологий и практик системно закреплен в законодательстве страны новым Экологическим кодексом РК. Думаю, это магистральный путь мотивации предприятий к совершенствованию технологических процессов в соответствии с ведущими мировыми трендами. Или развитие агротехнологий – это актуально для мира в целом, где растет напряженность в производстве продуктов питания, и для Казахстана, имеющего, бесспорно, высокий потенциал в данной сфере.

Создание системы гарантированного трудоустройства выпускников.

Необходимо, в том числе в рамках цифровизации страны, выстроить действенную систему мониторинга, анализа и прогнозирования рынка труда инженеров, сформировать постоянно актуализируемые базы данных по эффективности использования специалистов (вплоть до персоналий).

Настоящий инженер в сегодняшнем мире – очень ценный ресурс. Это, в частности, подтвердила появившаяся совсем недавно – в начале февраля – информация о том, что Южная Корея в ближайшее время начнёт следить за передвижениями квалифицированных инженеров из наиболее ценных для государства отраслей. В этом задействованы серьезные государственные структуры – министерства промышленности и юстиции, офис интеллектуальной собственности и даже национальное агентство разведки, будет создана соответствующая база данных специалистов.

Думаю, какую-то часть подобных подходов целесообразно развивать и в Казахстане. С обязательным участием вузов, предприятий-работодателей и их объединений, Национальной академии наук, НИА РК и т.д.

В плане создания филиалов авторитетных зарубежных университетов, а также неизбежного грядущего расширения и совершенствования подготовки современных инженеров в казахстанских вузах, особо полезно уже в ближайшее время создать эффективную систему опережающего прогнозирования конкретного трудоустройства выпускников-инженеров – это серьезная задача для министерства образования и науки, отраслевых министерств совместно с задействованными филиалами, вузами и работодателями.

При этом, особенно в плане трудоустройства выпускников упомянутых филиалов, стоит обратить внимание на то, что иностранный бизнес сегодня широко представлен во всех отраслях экономики Казахстана. В республике действует свыше 7 тысяч деловых структур с иностранным участием. Думаю, это одна из перспективных ниш для ориентирования подготовки инженеров нового поколения и их трудоустройства.

Кардинальное совершенствование содержания и качества обучения.

Здесь требуется системное развитие высокотехнологичной учебной базы вузов, непрерывное совершенствование инженерных образовательных программ, формируемых вузами в самом тесном взаимодействии с работодателями, полноценная учебно-производственная практика, ориентированная на конкретные предприятия страны.

В свете создания филиалов необходимо будет озаботиться и вопросами законодательного обеспечения их деятельности, совместимости программ, профессиональных стандартов, норм Болонского процесса и требований работодателей.

Переподготовка и повышение квалификации кадров.

На нынешнем этапе особо актуальна задача повышения квалификации казахстанских менеджеров в сфере высшего технического образования и специалистов промышленных предприятий.

Одним из решений здесь могло бы стать создание НИА РК совместного с Международной инженерной академией принципиально нового Центра менеджмента в высшем техническом образовании (Центр МВТО). Курсы Центра должны быть нацелены на ключевые проблемы высшего технического образования, технологический прогресс, на совершенствование механизма превращения инновационных идей в продукты и услуги, которые обеспечат точки технологического роста и создания новых рабочих мест в стране.

Предварительные проработки НИА РК показывают целесообразность таких тематических направлений дисциплин курса повышения квалификаций, как инновационная политика и инновационный менеджмент, новые подходы в высшем инженерно-техническом образовании, интеллектуальные промышленные технологии и др.

Даже из этого неполного перечня видно, что поднятый Главой государства вопрос ликвидации дефицита инженерных кадров весьма принципиален и актуален.

И объединение усилий вузов и предприятий, научно-инженерного сообщества и государства может внести весомый вклад в решение острой проблемы и способствовать выходу страны на новые инженерно-технологические горизонты развития.

В заключение подчеркну: казахстанские ученые – это настоящий золотой фонд интеллекта нации, имеющий большой творческий потенциал для продуктивного участия в создании Нового Казахстана.

С праздником, уважаемые коллеги!