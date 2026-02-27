Сначала в небе появляется едва заметная тень. Узкие, длинные крылья почти не движутся – птица словно скользит по теплым потокам воздуха, точно и бережно ловя их. Низкий переливчатый свист, напоминающий звук ветра в пус­том колодце, доносится сверху раньше, чем взгляд различит силуэт.

Фото: Гани Назарбек

Так после зимовки возвращается маскированная трясогузка. На казахском языке ее называют бетпе-бет шақшақай, но чаще можно услышать другое имя – наурызек, производное от названия первого весеннего месяца. Поэтому в народе эту птицу считают вестницей весны.

– Если увидите небольшую серую птичку, бегающую по земле и забавно покачивающую хвостом, не сомневайтесь – перед вами трясогузка, – говорит научный сотрудник Сырдарья-Туркестанского государственного регионального природного парка Гани Назарбек. – Название очень точно отражает ее поведение. А вот зачем она постоянно трясет хвостом, до конца не знают даже специалисты.

Наурызек возвращается, когда по ночам еще держится холод, а земля только начинает оттаи­вать. Птица удивительно точно выбирает время: ее путь словно согласован с дыханием степи. Пока она пересекает границы, на равнинах уже набухают первые бутоны. Стоит наурызеку появиться над просторами, как раскрываются байшешек и дестегуль, пробивается казахия и другие первоцветы. Обычно они цветут в марте, но в этом году удивили ранним – февральским – буйством красок.

Особенно заметно возвращение степной странницы в Сырдарья-Туркестанском государственном региональном природном парке. Здесь, среди полынных ароматов и серебристой ленты Сырдарьи, ее силуэт кажется частью самого пейзажа. Птица описывает широкий круг над открытыми пространствами, на мгновение замирает в воздухе, высматривая добычу – мелких ящериц, насекомых, полевок.

Наурызек осторожна и немногословна. Она поч­ти не поет, ограничиваясь тихим переливчатым свистом. Предпочитает открытые степи и полупустыни, избегает густых зарослей, где трудно развернуться ее свободному полету. Простор и ветер – ее союзники.

Гнездо устраивает прямо на земле: среди сухой полыни или у подножия невысоких холмов. Пары образуются на долгие годы. Птицы возвращаются к одному и тому же месту, если его не разрушили ветры или человек. В этой верности чувствуется характер самой степи – спокойной и незыблемой. Существует поверье, что бетпе-бет шақшақай «помнит дорогу сердцем» – настолько точно она находит родные просторы после зимовки.

Холодное время года наурызек проводит южнее – на теплых равнинах Узбекистана и Туркменистана, иногда достигая северных районов Ирана и Афганистана. За сезон миграции птица преодолевает тысячи километров, ориентируясь по звездам и рус­лам рек. Ее крылья созданы для планирования, а выносливость поражает даже опытных орнитологов.

Народная примета гласит: если наурызек появилась над степью – заморозков больше не будет. И действительно, ее прилет совпадает с особым мгновением. Ветер становится мягче, солнце – теплее, и степь из серо-бурой постепенно превращается в живую палитру.

Сначала к земле прижимаются едва заметные бутоны, затем вспыхивают алые, желтые, сиреневые краски. Воздух наполняется терпким ароматом цветов, и степь уже не кажется суровой и бескрайней – она становится живой, светлой, полной дыхания.

Возвращение птицы и цветение первоцветов сплетаются в единый ритм – как вдох и выдох, как первый уверенный шаг весны на юге. Здесь она начинается не по календарю. Весна приходит с шелес­том крыльев дивной степной птицы – наурызека.