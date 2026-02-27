Наурызек предвещает весну

Природа и мы
19
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Сначала в небе появляется едва заметная тень. Узкие, длинные крылья почти не движутся – птица словно скользит по теплым потокам воздуха, точно и бережно ловя их. Низкий переливчатый свист, напоминающий звук ветра в пус­том колодце, доносится сверху раньше, чем взгляд различит силуэт.

Фото: Гани Назарбек

Так после зимовки возвращается маскированная трясогузка. На казахском языке ее называют бетпе-бет шақшақай, но чаще можно услышать другое имя – наурызек, производное от названия первого весеннего месяца. Поэтому в народе эту птицу считают вестницей весны.

– Если увидите небольшую серую птичку, бегающую по земле и забавно покачивающую хвостом, не сомневайтесь – перед вами трясогузка, – говорит научный сотрудник Сырдарья-Туркестанского государственного регионального природного парка Гани Назарбек. – Название очень точно отражает ее поведение. А вот зачем она постоянно трясет хвостом, до конца не знают даже специалисты.

Наурызек возвращается, когда по ночам еще держится холод, а земля только начинает оттаи­вать. Птица удивительно точно выбирает время: ее путь словно согласован с дыханием степи. Пока она пересекает границы, на равнинах уже набухают первые бутоны. Стоит наурызеку появиться над просторами, как раскрываются байшешек и дестегуль, пробивается казахия и другие первоцветы. Обычно они цветут в марте, но в этом году удивили ранним – февральским – буйством красок.

Особенно заметно возвращение степной странницы в Сырдарья-Туркестанском государственном региональном природном парке. Здесь, среди полынных ароматов и серебристой ленты Сырдарьи, ее силуэт кажется частью самого пейзажа. Птица описывает широкий круг над открытыми пространствами, на мгновение замирает в воздухе, высматривая добычу – мелких ящериц, насекомых, полевок.

Наурызек осторожна и немногословна. Она поч­ти не поет, ограничиваясь тихим переливчатым свистом. Предпочитает открытые степи и полупустыни, избегает густых зарослей, где трудно развернуться ее свободному полету. Простор и ветер – ее союзники.

Гнездо устраивает прямо на земле: среди сухой полыни или у подножия невысоких холмов. Пары образуются на долгие годы. Птицы возвращаются к одному и тому же месту, если его не разрушили ветры или человек. В этой верности чувствуется характер самой степи – спокойной и незыблемой. Существует поверье, что бетпе-бет шақшақай «помнит дорогу сердцем» – настолько точно она находит родные просторы после зимовки.

Холодное время года наурызек проводит южнее – на теплых равнинах Узбекистана и Туркменистана, иногда достигая северных районов Ирана и Афганистана. За сезон миграции птица преодолевает тысячи километров, ориентируясь по звездам и рус­лам рек. Ее крылья созданы для планирования, а выносливость поражает даже опытных орнитологов.

Народная примета гласит: если наурызек появилась над степью – заморозков больше не будет. И действительно, ее прилет совпадает с особым мгновением. Ветер становится мягче, солнце – теплее, и степь из серо-бурой постепенно превращается в живую палитру.

Сначала к земле прижимаются едва заметные бутоны, затем вспыхивают алые, желтые, сиреневые краски. Воздух наполняется терпким ароматом цветов, и степь уже не кажется суровой и бескрайней – она становится живой, светлой, полной дыхания.

Возвращение птицы и цветение первоцветов сплетаются в единый ритм – как вдох и выдох, как первый уверенный шаг весны на юге. Здесь она начинается не по календарю. Весна приходит с шелес­том крыльев дивной степной птицы – наурызека.

#природа #птица #трясогузка #наурызек

Популярное

Все
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Факультеты ИИ откроют в профильных педагогических вузах РК
Видео с министром обороны назвали дипфейком
Токаев: Мы считаем Сербию очень важным стратегическим партнером в Европе
От диалога – к конкретным проектам
Алматы становится центром горного туризма
Меры поддержки бизнеса и новые цифровые решения обсудили на коллегии Минфина
Что делать, если вы опоздали на поезд
Кабальные условия: ростовщика задержали в СКО
Стать частью мирового культурного наследия
Армейские спортсмены завоевали «бронзу» в международном состязании по дуатлону в Индии
Netflix выйдет из сделки о покупке Warner Bros
Образование – ключевая ценность
В Акорде встретили Президента Сербии
ГЧП: лепту вносят частные инвестиции
Олжас Бектенов обсудил с главой ЕАБР совместные проекты
Новые подходы к гендерной и семейной политике
Аида Балаева: В новой Преамбуле впервые права и свободы человека обозначены как главный приоритет государства
Замуж больше ни ногой
Участие в референдуме – гражданская ответственность каждого
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Морозы возвращаются в Казахстан
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
На службе Отечеству
IT-таланты представят Казахстан на международных чемпионатах FIRST в 8 странах мира
Казахстан стал крупнейшим партнером Wabtec по производству локомотивов
История региона в живописи
Схему хищения из бюджета в сфере образования раскрыли в Туркестанской области
В кинотеатрах Казахстана массово транслируются видеоролики в поддержку Конституции
Карло Анчелотти станет самым высокооплачиваемым среди тренеров сборных
Юные хоккеисты Astana Team выиграли международный турнир в Канаде
Учебник как инструмент успеха
Алматинский апорт выходит на экспорт
Назначен новый командующий региональным командованием «Оңтүстік» Нацгвардии МВД РК
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Жезказганскому медеплавильному заводу – 55 лет
Standard&Poor’s подтвердило рейтинг Казахстана на уровне «BBB-»
Прочный мир должен основываться на конкретных действиях
Не ведись, молодежь, на шальные деньги
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Притяжение Земли
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Буханка хлеба по 70 тенге
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста

Читайте также

Зима отступает…
Осенью – цветы, зимой – листья
Там, где лес шумит
Оляпка – хозяйка студеных вод

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]