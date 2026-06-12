Живи и радуйся!

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Сохранение биоразно­образия – дело рук человека. Отрадно, что все чаще и активнее к этой миссии подключается подрастающее поколение. Школьники Костаная из подручных материалов соорудили домики для птиц и насекомых.

– Подобное мероприятие проводится в рамках акции «Таза Қазақстан». Благодаря творчес­ким усилиям школьников и неравнодушию их родителей отели для насекомых и домики для птиц появились во всех городах и районах Костанайской области. Всего установлено более сотни домиков. Поэтому мы смело называем нашу акцию самой большой в мире, – утверждает председатель ОФ «Экологический клуб Neco» Наурызбек Бирмагамбетов.

Пожалуй, самый красочный, оттого и самый шикарный домик займут птицы. У пернатых, поселившихся в бирюзовом скворечнике, будет собственная лужайка с ромашками, колокольчиками и божьими коровками и даже уличными фонарями. Все это декоративное великолепие семиклассник школы-лицея № 2 Тимур Кистанов расположил у основания скворечника. Свое творение школьник называет птичьим загсом, надеясь, что поселившаяся в его скворечнике птица непременно найдет себе пару и в скором времени принесет потомство.

– Скворечник мы делали вместе с мамой, она рукодельница. Придумали идею, купили основу из дерева и начали украшать. Сначала покрыли крас­кой, затем прикрепили декор. Потратили на это около двух месяцев. Мы хотели создать не только практичный домик, но и уютный. Получился такой весенне-летний скворечник. Думаю, его птицы займут первым, – уверен Тимур Кистанов.

А вот в творческом тандеме семей Ваенбергер и Францевых родилось еще одно великолепное творение – дочки и матери придумали устроить отель для насекомых прямо в пластиковых контейнерах. Скрепили две посудины и разделили их на секции таким образом, что вышел шестикомнатный дом, места в котором хватит всем.

– Перед нами стояла задача сделать именно экоотель. Поэтому в качестве набивки мы использовали в основном природные материалы. В самой большой комнате – шишки, которые подходят для обитания жуков и пауков. В комнате сверху – сруб из клена, ее могут выбрать пчелы, шмели. Комнату снизу, наполненную скрученными кусками картона, могут занять мелкие хищники, уничтожающие вредителей. Есть еще комнаты, наполненные соломой, листьями и сушеной малиной, – это идеальные жилища для божьих коровок. В общем, мы постарались учесть все предпочтения, – говорит мама второклассницы ОШ № 18 Виктория Ваенбергер.

Старания костанайских школьников и их родителей – это не только про эстетику и ландшафт­ный дизайн, но в первую очередь про сохранение природного баланса. Скворечники и домики для насекомых могут выполнять сразу несколько функций – быть гостиницей, родильным домом и местом зимовки, а значит, служат для поддержания численности пернатых и насекомых.

– К сожалению, в наши суровые зимы многие насекомые погибают, поэтому такие конст­рукции крайне важны. Они способствуют сохранению популяций всех насекомых, которые представлены в нашей фауне. Ведь, к примеру, исчезновение даже комаров существенно повлияет на численность земноводных птиц, которые ими питаются, что, в свою очередь, приведет к серьезным нарушениям и изменениям в экосистеме, – утверждает учитель биологии ОШ № 9 Ирина Бузмакова.

Сохранение биоразнообразия – дело полезное и очень важное. И хорошо, если бы примеру костанайских школьников последовали жители всего Казахстана, да чего уж там – всего мира, внеся свой посильный вклад в экологически чистое будущее нашей планеты.