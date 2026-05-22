Наука откроет путь

Спрос рождает предложение

В Международный день охраны памятников и исторических мест (День всемирного наследия) в областном историко-краеведческом музее состоялась интересная онлайн-встреча кызыл­ординских ученых-археологов и канадских палеонтологов.

В ходе видеосовещания докторант Кембриджского университета, палеонтолог Джаред Майло Юрий Цай Шиферт представил на слайдах результаты последнего исследования Палеонтологического комплекса Шах-Шах в Кармакшинском районе, относящегося к меловому периоду мезозойской эры (93–86 млн лет назад).

На презентации специалис­ты широко обсудили потенциал и перспективы развития геотуризма Приаралья и пути расширения международного сотрудничества для пополнения фонда областного музея палеон­тологическими экспонатами.

По итогам ЗУМ-мероприятия стороны договорились о проведении в предстоя­щем сентябре совместной экспедиции ученых Казахстана и США в Палеонтологическом комплексе Шах-Шах. В исследованиях и реализации научных проектов также примут участие специалисты областного и районных историко-краевед­ческих музеев.

Как сообщил директор областного музея Нурмат Мансуров, для большинства местных ученых стало неожиданным и удивительным то, что объектом Приаралья глубоко заинтересовались канадские палеонтологи.

– На деле оказалось, что зарубежные коллеги уже не раз бывали в экспедициях в Кармакшинском районе, – поделился Нурмат Мансуров. – Комплекс, в котором обнаружены и еще сохранились останки древних животных, населявших этот район несколько миллионов лет назад, расположен в 80 километрах к северо-востоку от райцентра Жосалы. В него входят ущелья и урочища Шах-Шах, Тулкили, Канказган и Егизкара.

Иностранные специалисты предложили объединить усилия и создать там Палеонтологи­ческий парк, аналогов которому пока нет в Казахстане. Американцы, приведя неопровержимые факты, обосновали историческое значение объекта.

По следам аралозавра

Интерес зарубежных ученых подтолк­нул к активной деятельности кызылординских исследователей. Областной музей сразу же организовал пресс-туры, усилил исследовательские работы и направил разведывательные экс­педиции «Палеонтологи­ческий комплекс Шах-Шах – новое направление научного туризма» в Кармакшинский район и «Акеспе – по следам миллионной истории» в Аральский район.

Как рассказал участник экс­педиций, ученый секретарь областного музея Асхат Сайлау, цель мероприятий – в рамках изучения научного потенциала региона придать новый импульс развитию туристической отрасли на международном уровне.

– В ходе научного визита в Шах-Шах мы исследовали истори­ческие места, собрали ценные сведения для глубокого познания нашего прошлого, – поделился специалист. – Результаты научных исследований будут содейст­вовать развитию внутреннего и внешнего туризма в регионе, а демонстрация его природно-культурного потенциала повысит его имидж. Объекты палеонтологии Шах-Шах, Тулкили, Канказган и Егизкара расположены друг от друга в 30–40 километрах. Вместе они и образуют единый палеонтологический комплекс.

Впервые останки позвоночных животных, включая черепах, крокодиломорфов и динозавров, в урочище Шах-Шах обнаружены в 1957 году во время раскопок экс­педиции Палеонтологического института Академии наук СССР под началом ученого Анатолия Рождественского. В 1968 году он сделал сенсационное открытие, обнаружив кости ранее неизвестного науке динозавра, жившего около 93–86 млн лет назад. Новому виду дали название «аралозавр».

Последние крупные исследования на Шах-Шах проводились в 2007–2012 годах экспедицией Зоологического института Российской академии наук Санкт-Петербурга. Часть найденных артефактов сегодня хранится в палеонтологическом музее Национальной академии наук РК.

Удивляет, почему американцы заинтересованы, а мы бездействуем?

По словам Асхата Сайлау, зарубежные палеонтологи надеются, что комплекс Шах-Шах будет взят под охрану государства и внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Так туробъект получит мировую известность.

– Джаред Майло Юрий Цай Шиферт рассказал, что это готовый проект, – сказал Асхат Сайлау. – Ученые уверены, что на предстоящих раскопках будут найдены кости динозавров, акул, китов, птиц, черепах и других рептилий. И все находки будут сданы в наш музей.

Заведующая лабораторией геологии мезозоя и кайнозоя Института геологических наук им. К. И. Сатпаева, выдающийся казахстанский ученый-геолог, палеонтолог, палинолог и геоархеолог Саида Нигматова порекомендовала привлечь к раскопкам иностранных ученых.

– Комплекс Шах-Шах станет бриллиантом среди Парков палеонтологии, существующих в мире! – уверена Саида Нигматова. – Для начала нужно выделить из бюджета средства и пригласить опытных зарубежных коллег. Точно одно – эта местность еще не исследована до конца. Чем больше будет работы, тем больше обнаружат неизведанных артефактов. Уверена, нашим специалистам есть чему поучиться у высококвалифицированных иностранных коллег.

Сейчас кызылординцы готовят документы по трехстороннему договору между учреждениями министерств экологии и природных ресурсов, культуры и информации и науки и высшего образования о совместном проведении раскопок. Цель – создать палеонтологический бренд региона и страны.

Палеонтологический комплекс Шах-Шах встанет в ряд известных миру тур­объектов в Кармакшинском районе. Как ­заявил научный сотрудник историко-краеведческого музея райо­на Азирбек Бактыбаев, путешест­венников со всего мира сюда притягивают древние архео­логические и современные памятники истории.

– Основные из достопримечательнос­тей – древнейшие городища и мавзолеи, представляющие культуру древних саков, – поделился Азирбек ­Бактыбаев. – Среди них – сакская крепость Чирик-­Рабат, комплекс памятников Бабиш-Мулла, городище Сортобе, Мемориальный комплекс Коркыта-ата. Кроме того, огромный интерес у турис­тов вызывает космический комплекс «Байконур». С начала текущего года запуски ракет-носителей посетили около 10 тысяч путешественников. А создание Палеонтологического комплекса, уверен, в разы увеличит поток туристов.

Едем в Акеспе

Экспедиция в Аральский район про­шла в рамках сотрудничества областного историко-краевед­ческого музея и международного проекта Geopark Aral.

Как рассказал участник экс­педиции, директор Музея рыбаков в городе Аральске ­Алишер ­Саржанов, Акеспе – одно из уникальных мест на земле. Это одно из 25 древних поселений на ­Арале, где в эпоху первобытного общества проживали люди.

Когда-то Акеспе был процветающим рыбацким аулом. Местность располагалась между тремя озерами, была окружена высокими возвышенностями и отличалась богатой флорой и фауной. С 70-х годов после обмеления Арала Акеспе засыпается песками высохшего дна моря.

– В 1925 году близ Акеспе было открыто уникальное мес­тонахождение окаменелостей палеоге­нового периода, – делится Алишер Саржанов. – Эти исторические раскопки ученых позволили обнаружить богатую палеофауну Арала. Окаменелос­ти относятся к эпохе позднего олигоцена – раннего миоцена (примерно 23–33 млн лет назад).

Еще ранее здесь были найдены останки гигантских носорогов (аралотериев), белок, грызунов, хищных млекопитающих, непарнокопытных и сухопутных черепах. Самая известная находка – один из двух известных в мире черепов исполинского безрогого носорога, описанного советским палеонтологом, основателем Палеонтологического института Российской Академии наук Алексеем Борисяком.

Изучение территории началось под эгидой Института палеонтологии АН СССР в ­1930-х годах, позднее, в 1952, 1966, 1981 и 1990–1991 годах активно продолжалось научно-исследовательскими экс­педициями Института зоологии Академии наук ­Казахстана. Во время раскопок были обнаружены останки грызунов, хищных млекопитающих, песчаных акул, зубы и части костей хищных рыб, живших 25–20 млн лет назад.

Сегодня Акеспе – это особый тематический маршрут. Туристы могут ознакомиться со следами древних поселений и историей некогда полноводного моря. Среди достопримечательнос­тей – каньон Куттыбай, урочище ­Карасандык и уникальный горячий термальный источник Акеспе. Целебный родник был открыт в 1986 году в ходе бурения поисково-гид­рогеологической скважины с глубины 1 307 мет­ров. Источник с лечебной водой уже стал священным местом для местных жителей и туристов, увле­кающихся оздоровительным туризмом, отдыхом на природе и изучением уникальных природных феноменов Приаралья.

Но огромный интерес исследователи проявляют к бывшему заливу Бутакова, расположенному в пяти километрах от села Акеспе. В его пластах можно найти множество артефактов и материальные следы жизни прошлых эпох, говорят ученые.