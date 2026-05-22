Волчий водопад: легенда, рожденная в ущелье

В Каргалинском районе, среди южных отрогов Уральских гор и Мугоджар, есть место, куда каждую весну устремляются сотни туристов. В живописном ущелье реки Эбита, среди скалистых холмов и густых рощ расположен Волчий водопад. Еще семь лет назад о нем знали лишь местные жители и редкие любители дикого отдыха. Но в последние годы водопад стал одним из самых популярных туристических объектов области.

Для многих горожан преодолеть 120 км от Актобе ради поездки к Волчьему водопаду – не расстояние. Несмотря на то что дорога по Каргалинскому райо­ну местами оставляет желать лучшего и путешественникам приходится немного потрястись в пути, поток туристов сюда с каждым годом только растет.

И те, кто приезжает сюда впервые, и те, кто уже не раз бывал у водопада, признаются, что больше всего впечатляет сама природа: скалистые сопки, живописные ущелья, зеленые рощи и необычное сочетание степного простора с каменистыми возвышенностями, характерное для Каргалинского района.

Парадоксально, но одна из главных фишек водопада – его искусственное происхождение. Он появился в 1970-х годах как гидротехническое сооружение. В ущелье реки Эбита был создан специальный отвод воды из Большого Ащелисайского водоема для регулирования потока талых вод с Бадамшинско-Алимбетовского плато. Со временем этот инженерный объект превратился в полноценную туристическую достопримечательность, органично вписавшись в ландшафт.

Однако настоящую известность водопаду принесли не только его происхождение и живописные виды, но и легенды. Согласно самой распространенной из них, во время весеннего паводка волчица пыталась перевести через бурный поток своих детенышей, но не смогла их спасти. С тех пор, по преданию, она возвращается к месту их гибели, и ночами в ущелье будто бы слышится протяжный волчий вой. Местные жители также рассказывают, что одна из скал напоминает силуэт волчицы с поднятой вверх головой, словно застывшей в вечном вое.

Есть у водопада и второе название – Ащелисайский, по ближайшему населенному пункту, который служит ориентиром для туристов. Но именно название Волчий прочно вошло в обиход благодаря ореолу тайны, окружающему это место.

Увидеть водопад во всей красе можно весной, когда тают ледники и снег на вершинах Бадамшинско-Алимбетовского плато. В этот период он становится особенно полноводным, и мощные потоки воды срываются с каменных уступов, создавая живописное зрелище.

Вода здесь долгое время остается ледяной, поэтому находиться в ней продолжительное время невозможно. Зато прохладный воздух и шум стремительного потока создают особую атмосфе­ру, позволяя в полной мере насладиться окружающими пейзажами. Поэтому лучшим временем для поездки считается период с середины апреля до июня.

Привлекает туристов и еще одна особенность. На северных склонах ущелья снег местами сохраняется до июня. Такой необычный контраст с теплой погодой позволяет отдыхающим даже летом поиграть в снежки и делает это место особенно запоминающимся.

Местность вокруг водопада интересна не только своим визуальным обликом. Здесь встречаются редкие для региона природные сочетания: каменистые породы, в которых, по словам специалистов, представлена почти вся таблица Менделеева, а также участки с мрамором и другими минералами. Вблизи водоема оби­тают ондатры, которых иногда удается заметить во время прогулок, а отвесные скалы привлекают любителей скалолазания. За несколько лет это место стало популярным среди туристов из других регионов Казахстана и соседней России. В пик сезона поток отдыхающих достигает нескольких тысяч человек в день. Чтобы сделать место более привлекательным и развивать инфраструктуру, местные власти реализуют ряд проектов в сфере туризма и благоустройства.

Так, к водопаду подвели электричество, что позволило продлить туристический сезон. Если раньше водопад сохранял полноводность от силы три месяца, то теперь благодаря насосной подаче воды любоваться им можно значительно дольше – практически все лето.

Здесь обустроили мостики и лестницы, которые облегчают спуск и подъем к водопаду. Теперь туристы могут наблюдать поток воды с разных уровней и фотографироваться на фоне живописных видов. На равнинной местности недалеко от водопада установили глэмпинги и гостевые домики для приезжих. В выходные дни, когда наблюдается большой наплыв отдыхающих, организована продажа напитков и горячей еды. Ежедневно работники туристической зоны убирают территорию и вывозят мусор.

Благоустройством территории занимается крестьянское хозяйст­во «Байкула».

Глава хозяйства Орынбасар Искаков рассказывает, что в планах построить новые домики для туристов и кафе на территории зоны отдыха. Сейчас от трассы к водопаду строится дорога, и с ее вводом поток туристов значительно вырастет. Кроме того, в хозяйстве приступили к выращиванию в садках карпов и форели, размещенных в водоеме на территории водопада. Это станет еще одним видом досуга для туристов.

Вместе с развитием пришли и новые правила. Территория была узаконена, установлен шлагбаум, введена плата за въезд – 1 000 тенге с автомобиля. Эти средства идут на содержание территории и оплату труда работников, которые следят за порядком.

Поездки к водопаду организует туристический центр Visit Aqtobe, предлагая готовые маршруты для гостей региона. Добраться сюда также можно самостоятельно либо на такси. Волчий водопад остается одним из самых узнаваемых природных уголков Каргалинского района, куда приезжают за впечатления­ми, тишиной и живой силой природы.