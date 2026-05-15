Непогода нынче в моде

Тюльпаны «проснулись» раньше

О глобальном потеплении ученые трубят уже добрый десяток лет. И если раньше человечество скептически относилось к этому открытию, то сегодня климатические изменения видны невооруженным взглядом. Первыми обратили на себя внимание растения и животные, которые оказались на редкость чувствительны к окружающей среде.

Наурзумский заповедник. Территория девственной степи, нетронутой человеком. Говорят, таких уголков на всей земле осталось всего четыре. И заповедник, расположенный на территории Костанайской области, – один из них.

Каждую весну сюда съезжаются со всего мира ученые, да и просто любопытные, чтобы лицезреть необычайной красоты чудо природы – эффектное цветение редких тюльпанов, занесенных в Крас­ную книгу. Обычно степь покрывается красно-желтым ковром к концу апреля. Но в последние пару лет ученые наблюдают слишком уж раннее появление даров флоры и связывают это с глобальным потеплением климата.

– Среди тюльпанов первыми после зимнего покоя пробуждаются тюльпаны Биберштейна. Привычный период их цветения – с середины апреля до начала мая. Но в этом году они распустились 31 марта! А вслед за ними ковром расстелились и тюльпаны поникающие, получившие свое название благодаря наклоненному вниз цветку. Затем распус­кается тюльпан Шренка, который изоб­ражен на гербе Костанайской области и занесен в Красную книгу. Обычно он расцветает к 9 мая, а в нынешнем году «проснулся» на две недели раньше. Это невиданное прежде явление, – рассказывает научный сотрудник Наурзумского государственного природного заповедника Мария Зейнелова.

Нынешняя весна в регионе выдалась ранняя. Что, конечно, не могло не сказаться на природе. К примеру, из-за того, что тюльпан Шренка пробудился раньше времени, а затем ударили морозы, это существенно сократило его популяцию. Впрочем, ученые уверены: ситуация нормализуется и в следующем году к празднику Великой Победы живописный ковер обязательно вновь расстелется по наурзумской степи.

Но, как говорится, нет худа без добра. Особенности нынешней погоды вызвали обильное цветение других растений.

– В этом году почвы характеризуются высокой набухаемостью и вязкостью. В связи с этим широко представлены среди разнотравья коротковегетирующие виды цветов, так называемые эфемеры – адонисы, прострелы, лютики. Так что нынче заповедник украшен различными красками, формами и ароматами, – утверждает Мария Зейнелова.

Совершенно не по сезону в Костанайской области вырос навозник мерцающий. Традиционно в местных широтах этот гриб появляется с середины июня, а в 2026-м, к всеобщему удивлению, был обнаружен биологами 1 мая.

Климатические аномалии внесли коррективы и в привычный уклад жизни фау­ны. Намного раньше из зимней спячки вышел суслик-зурман, что в Наурзумском заповеднике считают знаменательным событием, ассоциирующимся с наступ­лением весны. Нынче это произошло в начале марта. А в конце апреля, что также слишком уж рано, полностью завершился весенний перелет птиц. К тому времени в заповедник вернулись и лебеди, и гуси, и утки, и журавль-красавка…

В зоне риска – человек

Не может не реагировать на климатические изменения и человек. Резкие скачки температуры, перепады давления и ухудшение качества воздуха негативно сказываются на самочувствии населения. В зоне риска – люди с хроническими заболеваниями. Так что изменение климата в Казахстане становится не только экологической, но и серьезной медицинской проблемой.

– Особенно чувствительны к изменениям климата пациенты с хроническими заболеваниями органов дыхания: хронической обструктивной болезнью легких, бронхиальной астмой, хроническим бронхитом. Высокая температура воздуха, пыль, дым и загрязнение атмосферы провоцируют обострения заболеваний, учащение приступов удушья, кашля и одышки. В жаркую и ветреную погоду возрастает количество обращений за медицинской помощью среди пациентов с астмой и ХОБЛ, – констатирует врач ЗОЖ Костанайской районной больницы Махаббат Тенизбаева. – Изменения климата также оказывают влияние на сердечно-сосудистую систему. У пациентов с артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью жара и перепады атмосферного давления могут вызывать скачки артериального давления, учащение сердцебиения, ухудшение общего сос­тояния и повышение риска инфарктов и инсультов. Особенно опасны периоды аномальной жары для пожилых людей.

Повышение температуры воздуха также негативно влияет и на людей с сахарным диабетом. Такие условия способствуют обезвоживанию организма, нарушению обмена веществ и ухудшению контроля уровня глюкозы в крови. В жаркое время года увеличивается риск осложнений диабета, особенно у людей пожилого возраста.

– Отдельного внимания заслуживает влияние климатических изменений на детей. Детский организм более чувствителен к перегреву, загрязнению воздуха и инфекциям. В последние годы отмечается рост аллергических заболеваний, бронхиальной астмы, частых респираторных инфекций у детей. Увеличение продолжительности сезона цветения растений способствует росту сезонной аллергии. Климатические изменения влияют и на психоэмоциональное состояние людей. Жара, природные катаклизмы, ухудшение экологической обстановки могут приводить к повышенной тревожности, нарушениям сна, хронической усталости и стрессу, – говорит Махаббат Тенизбаева.

Чтобы минимизировать негативные последствия, врачи рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, поддерживать водный баланс, контролировать артериальное давление и уровень сахара в крови, чаще проветривать помещения и ограничивать физические нагрузки в периоды сильной жары и смога.

Бобр, будь добр!

Так же, как и человек способен самостоя­тельно нивелировать недуги, вызванные глобальным потеплением, помогает сама себе и природа. Доблестными трудягами в этом плане считаются бобры. При этом связь между появлением грызунов и природными изменениями работает в обе стороны: климат влияет на бобров, а бобры – на климат.

Ученые утверждают, что из-за жары эти млекопитающие стали активно продвигаться на север. Между прочим, в Костанайской области их стали замечать там, где прежде на протяжении долгого времени их никто не видывал. Вот уже пару лет бобры хозяйничают в самом центре Костаная на реке Тобол в окрестностях Большого моста. А совсем недавно плод их деятельности был обнаружен в Мендыкаринском районе на побережье озера Боровское, расположенного на окраине соснового бора. Впрочем, эту экспансию местные биологи связывают с другими причинами.

– По-казахски «бобр» будет «құндыз», а у нас есть река Құндызды, то есть Бобровка, хотя и протекает она по территории Карасуского района. Но если название осталось, значит, когда-то бобры там водились. Просто их полностью уничтожили, вероятнее всего, из-за их ценного меха. А теперь, при ограничении охоты, они начали возвращаться, – пояснил био­лог, научный сотрудник Костанайского историко-краеведческого музея Андрей Андрющенко. – Но то, что бобры могут радикально менять ландшафт, – это однозначно! Их даже называют инженерами экосистем. Вообще на планете Земля существует только два живых существа, способных перестроить экологическую обстановку под себя. Первый – это человек, а второй – бобер. Его способности таковы, что, скажем, из лугового биотопа он сделает болотный.

Навык бобров строить плотины – уникальная возможность влиять на климат и помогать природе справляться с глобальным потеплением. Во-первых, учеными уже доказано, что их сооружения способны превращать ручьи в своеобразные очистители, фильтруя воду и улучшая воздух. Во-вторых, их плотины способствуют накоплению осадка, который поглощает углерод из атмосферы. Ну и в-третьих, запруды, создаваемые грызунами, помогают водоемам бороться с засухой, а лесам – с пожарами.

Так что, если заметили бобров, не гоните их. Возможно, они спасают вас от природной катастрофы в будущем.

Другой вопрос в том, что это животное может навредить человеку. Несмотря на довольно милые мордахи, бобры – серь­езные зверюги, вторые по величине грызуны. Старые матерые бобры весьма агрессивны, у них острые, как у пилы, зубы. И связываться с ними себе дороже. А значит, человеку нужно просто научиться жить в ладу с природой и в дружбе с животными, бережно относясь к ним, ведь все на Земле взаимосвязано.