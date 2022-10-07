Свежий выпуск Навсегда в сердцах земляков 7 октября 2022 г. 1:05 Наталия Павлова, Западно-Казахстанская область В городе Аксае Бурлинского района открыт мемориал воинам – участникам боевых действий на таджикско-афганской границе. С 1992 по 2001 год согласно межгосударственным договоренностям казахстанский миротворческий батальон, сформированный из военнослужащих Пограничной службы КНБ, Минобороны и внутренних войск МВД, выполнял задачи по охране внешней границы СНГ на таджикско-афганском участке. Всего за эти годы здесь прошли службу около 14 тыс. казахстанцев. В ходе боевых столкновений 46 из них погибли, более 400 получили ранения. На сегодня в ЗКО проживает свыше 300 участников боевых действий, из них 55 – жители Бурлинского района. По словам председателя филиала республиканского общественного объединения «Союз ветеранов боевых действий на таджикско-афганской границе и военных конфликтов» по ЗКО Алишера Ашурматова, участие в установке памятной композиции является делом чести для каждого ветерана. Идея увековечить память об участниках тех событий была выдвинута еще в 2020 году. Акимат района поддержал инициативу, выделив участок земли на новой аллее. Все работы выполняли сами ветераны. – Этот монумент – дань памяти погибшим военнослужащим и свидетельство того, что их подвиг никогда не будет забыт. Честь и мужество героев должны служить примером для современной молодежи, – сказал аким Бурлинского района Еркебулан Ихсанов. Минутой молчания и трехкратным оружейным залпом почтили память погибших воинов аксайцы, собравшиеся на открытии мемориала. Со словами благодарности выступили родные солдат.