Навсегда в сердцах земляков

В городе Аксае Бурлинского района открыт мемориал воинам – участникам боевых действий на таджикско-афганской границе.

С 1992 по 2001 год согласно межгосударственным договоренностям казахстанский миротворческий батальон, сформированный из военнослужащих Пограничной службы КНБ, Мин­обороны и внутренних войск МВД, выполнял задачи по охране внешней границы СНГ на таджикско-афганском участке. Всего за эти годы здесь прошли службу около 14 тыс. казахстанцев. В ходе боевых столкновений 46 из них погибли, более 400 получили ранения. На сегодня в ЗКО проживает свыше 300 участников боевых действий, из них 55 – жители Бурлинского района.

По словам председателя филиа­ла республиканского общест­венного объединения «Союз ветеранов боевых действий на таджикско-афганской границе и военных конфликтов» по ЗКО Алишера Ашурматова, участие в установке памятной композиции является делом чести для каждого ветерана. Идея увековечить память об участниках тех событий была выдвинута еще в 2020 году. Акимат района поддержал инициативу, выделив участок земли на новой аллее. Все работы выполняли сами ветераны.

– Этот монумент – дань памяти погибшим военнослужащим и свидетельство того, что их подвиг никогда не будет забыт. Честь и мужество героев должны служить примером для современной молодежи, – сказал аким Бурлинского района Еркебулан Ихсанов.

Минутой молчания и трехкратным оружейным залпом почтили память погибших вои­нов аксайцы, собравшиеся на открытии мемориала. Со словами благодарности выступили родные солдат.