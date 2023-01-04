Найдена пропавшая в горах Алматинской области семья из семи человек

Поиски семьи, которая пропала в горах в Алматинской области, завершились успешно, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

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Напомним, 3 января в 08:00 на пульт дежурной части ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Енбекшиказахском районе, в 80 километрах от села Шелек, на Бортогайском водохранилище в горной местности потерялась семья из семи человек. Четверо мужчин, две женщины и ребенок 2 января выехали из Алматы в сторону плато Асы на двух легковых автомашинах и не вернулись домой.

В ведомстве отметили, что пропавшие люди, несмотря на регулярные рекомендации спасателей, не уведомили областной ДЧС о планируемом туристическом маршруте.

«3 января в 20:30 силами группы Республиканского оперативно-спасательного отряда и оперативно-спасательного отряда города Конаева со стороны Бартогайского водохранилища, не доезжая до обсерватории Астрофизического института имени Фесенкова, были обнаружены около 40 авто. Пропавшая семья из семи человек находилась там же», – проинформировали в департаменте.

Число людей устанавливается, предварительно пострадавших нет.

У многих отсутствовало топливо. Спасатели дозаправляют автомобили и эвакуируют людей с машинами в колонне.

Вторая группа РОСО следует навстречу по дороге Тургень – Батан – Обсерватория.

«Поиски потерявшихся людей проводились силами Департамента по ЧС, Республиканского оперативно-спасательного отряда с привлечением высокопроходимой техники, а также местных исполнительных органов, Департамента полиции и волонтеров. В поисках был задействован дрон. Кроме того, на 15:00 было запланировано привлечение воздушного судна, однако из-за погодных условий это не представилось возможным.

Потерявшиеся люди, медленно продвигаясь навстречу поисковой группе, координировали маршрут по спутниковой связи. В 20:30 часов обе группы встретились. Угрозы жизни и здоровью людей нет», – подчеркнули в ведомстве.