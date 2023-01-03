В горах Алматинской области пропала семья из семи человек

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В Алматинской области разыскивают семью из семи человек, среди которых есть ребенок, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

3 января в 08:00 на пульт дежурной части ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Енбекшиказахском районе в 80 километрах от села Шелик на Бортогайском водохранилище в горной местности потерялась семья из семи человек.

Четверо мужчин, две женщины и ребёнок выехали из Алматы в сторону плато Асы на двух легковых автомашинах и не вернулись домой.

Поиски потерявшихся людей проводятся силами Департамента по ЧС, Республиканского оперативно-спасательного отряда, местных исполнительных органов и районного отдела полиции.

В поисках задействован дрон, снегоходы-болотоходы МАРШ.