Найти свое место в мироздании

Свежий выпуск
445
Дария КОЖАМЖАРОВА, член-корреспондент НАН РК, доктор исторических наук, профессор, ректор Таразского государственного педагогического института
На форуме об­суждалась обще­национальная патриотическая идея «Мәңгілік Ел», предложенная Главой государства Нурсултаном Назарбаевым­. Важной ее составляющей, на мой взгляд, является наука. Всем известно, что страна, которая не продвигает науку и образование, может оказаться в тупике своего развития. Поэтому нынешнее образованное поколение государства – это будущее Вечной страны. В Казахстане насчитывается около 2 млн 600 тыс. учащихся средних учебных заведений. Только в текущем году порог школы впервые переступили 340 тыс. малышей. К слову, это рекордный показатель в истории независимости.
Быть Мәңгілік Ел – значит быть конкурентоспособной, интеллигентной и просвещенной нацией, а воспитание такого поколения – долг всех педагогов. В свою очередь, долг подрастающего поколения – быть образованными гражданами и, как говорил великий Абай, «стать кирпичиками Вечной страны», найти свое место в мироздании. Поэтому вся наша творческая работа – во имя Мәңгілік Ел!
Сегодня в нашем многонациональном государстве, новом Казахстане XXI века, эта идея доказала свою жизнеспособность. Если это так, то нашу мечту можно считать реализуемой. Думается, все казахстанцы будут трудиться во имя идеи «Мәңгілік Ел». Новые открытия, инновации нужно отдавать нашему единому Казахстану. Ведь у нас нет другой Родины. У нас одна страна, одна судьба и общее будущее.

Популярное

Все
В Риддере предприятие наладило переработку отходов фермы в почвенные смеси
Впервые за годы независимости в Национальной академии наук при Президенте РК создан Совет молодых ученых
Международный турнир Burabay ICE 2024 прошел в Бурабайской курортной зоне
Дать новый импульс экономике региона
Как платить налоги при сдаче в аренду жилья в 2024 году?
Наилучшее время
Производить или закупать?
Накопить и использовать
До ЗАГСа – в поликлинику
Новый строящийся канал региона Иртыш – Успенка продолжает числиться в списке долгостроев
Очередной скандал разгорелся вокруг ремонта Костанайской областной детской больницы
С начала текущего года в Казахстане началась дактилоскопическая регистрация
Дочь за отца…
Более 700 сообщений поступило на мобильное приложение против буллинга от пользователей из ЗКО
Солнечные, ветряные, маневренные…
500 тысяч путешественников в год
Финансовый ликбез
А дорога серою лентою вьется
Инклюзивное и качественное развитие
Устойчиво и надежно
Академия наук: миссия выполнима
Какого цвета «честный» мед?
Фильм о легендарном полководце Жалантос Бахадуре сняли в Узбекистане
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Доверие основывается на справедливости
О точечной застройке и лазейках в законе
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
Как попасть к узкому специалисту без направления терапевта, рассказали в Минздраве
По вопросам электоральной системы
Давайте по-доброму
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Не надо бояться психолога
Килиан Мбаппе подписал пятилетний контракт с мадридским «Реалом»
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Кто говорит? Вор!
Масштабное волонтёрское движение началось с шерстяного носка
Сберечь Кольсай для потомков
Закрывать глаза на лудоманию нельзя
Когда мороз не помеха
Владельцу пасеки грозит уголовная ответственность за незаконную охоту на соболей
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Ответственность перед предками и потомками
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее

Читайте также

И апелляция не помогла
Полугнилые фрукты, просроченные лекарства
Есть вопросы – ждем ответы
Привлекать талантливых и инициативных

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]