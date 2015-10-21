Найти свое место в мироздании Свежий выпуск 445 Дария КОЖАМЖАРОВА, член-корреспондент НАН РК, доктор исторических наук, профессор, ректор Таразского государственного педагогического института

На форуме об­суждалась обще­национальная патриотическая идея «Мәңгілік Ел», предложенная Главой государства Нурсултаном Назарбаевым­. Важной ее составляющей, на мой взгляд, является наука. Всем известно, что страна, которая не продвигает науку и образование, может оказаться в тупике своего развития. Поэтому нынешнее образованное поколение государства – это будущее Вечной страны. В Казахстане насчитывается около 2 млн 600 тыс. учащихся средних учебных заведений. Только в текущем году порог школы впервые переступили 340 тыс. малышей. К слову, это рекордный показатель в истории независимости.

Быть Мәңгілік Ел – значит быть конкурентоспособной, интеллигентной и просвещенной нацией, а воспитание такого поколения – долг всех педагогов. В свою очередь, долг подрастающего поколения – быть образованными гражданами и, как говорил великий Абай, «стать кирпичиками Вечной страны», найти свое место в мироздании. Поэтому вся наша творческая работа – во имя Мәңгілік Ел!

Сегодня в нашем многонациональном государстве, новом Казахстане XXI века, эта идея доказала свою жизнеспособность. Если это так, то нашу мечту можно считать реализуемой. Думается, все казахстанцы будут трудиться во имя идеи «Мәңгілік Ел». Новые открытия, инновации нужно отдавать нашему единому Казахстану. Ведь у нас нет другой Родины. У нас одна страна, одна судьба и общее будущее.



