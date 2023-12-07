Найти свое призвание Свежий выпуск 7 декабря 2023 г. 1:20 492 Елена Иванова Лидеры молодежных движений проводят встречи со студентами и школьниками, призывая их к активному участию в Зимней неделе добра. Очередная встреча была приурочена к празднованию Международного дня волонтера. В ходе беседы с исполнительным директором Конгресса молодежи Казахстана Бакдаулетом Жандилдаевым и руководителем МРЦ «Астана Жастары» Чингизом Тлеулиным студенты обменялись мнениями о важности волонтерства. Волонтерство – отличная школа для любого общественника. Бакдаулет Жандилдаев, например, тоже начинал трудовую деятельность с участия в добровольческих проектах. – Волонтера отличают высокая зрелость и сознательность, готовность посвятить свое время и усилия социально полезной деятельности, – отметил он, призывая юных участников встречи к гражданской активности. А Чингиз Тлеулин рассказал о работе, которая сегодня проводится волонтерскими организациями для оказания поддержки социально уязвимым слоям населения, улучшения экологической обстановки, помощи бездомным животным. Спикеры отметили, что благодаря волонтерству открываются широкие возможности и для самих добровольцев. Они могут получить хороший опыт в разных сферах, познакомиться с интересными людьми и даже найти свое призвание. #волонтеры #молодежь #День волонтеров