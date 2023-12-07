Очередная встреча была приурочена к празднованию Международного дня волонтера. В ходе беседы с исполнительным директором Конгресса молодежи Казахстана Бакдаулетом Жандилдаевым и руководителем МРЦ «Астана Жастары» Чингизом Тлеулиным студенты обменялись мнениями о важности волонтерства.

Волонтерство – отличная школа для любого общественника. Бакдаулет Жандилдаев, например, тоже начинал трудовую деятельность с участия в добровольческих проектах.

– Волонтера отличают высокая зрелость и сознательность, готовность посвятить свое время и усилия социально полезной деятельности, – отметил он, призывая юных участников встречи к гражданской активности.

А Чингиз Тлеулин рассказал о работе, которая сегодня проводится волонтерскими организациями для оказания поддержки социально уязвимым слоям населения, улучшения экологической обстановки, помощи бездомным животным.

Спикеры отметили, что благодаря волонтерству открываются­ широкие возможности и для самих добровольцев. Они могут получить хороший опыт в разных сферах, познакомиться с интерес­ными людьми и даже найти свое призвание.