Назарбаев министру энергетики – Мой выговор вам равносилен снятию с должности
Глава государства Нурсултан Назарбаев провел встречу с министром энергетики Канатом Бозумбаевым, в ходе которой Президент был проинформирован о текущем состоянии на рынке ГСМ и ходе модернизации нефтеперерабатывающих заводов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Нурсултан Назарбаев отметил, что дефицит топлива в стране является результатом несвоевременного принятия мер со стороны Правительства Казахстана и Министерства энергетики по обеспечению рынка горюче-смазочными материалами.
"Министерство энергетики отвечает за вопросы топливно-энергетического комплекса страны. В том числе и за обеспечение внутреннего рынка горюче-смазочными материалами. Ситуация с их дефицитом в стране показала, что со стороны Правительства и Министерства энергетики допущена халатность и безответственность. Еще в мае месяце Вы подписали график ремонтов НПЗ. И знали, что осенью два из трех заводов встанут на ремонт. Каждый год происходит подобное. Раз об этом знали, то должны были подготовиться и завести соответствующее количество энергоносителей для обеспечения населения ГСМ. Этого сделано не было", – сказал Елбасы.
Кроме того, Глава государства указал на низкую эффективность ранее принятых министерством мер по стабилизации ситуации на рынке ГСМ.
"Вы вносите немало хороших инициатив, которые поддерживаются мною и Правительством. Было предложено отменить государственное регулирование цен, чтобы избежать дефицита топлива. Однако на рынке снова нехватка ГСМ. В этой связи, по предложению Правительства, я объявил вам выговор. И это равносильно освобождению от должности", – заметил Нурсултан Назарбаев.
В свою очередь Канат Бозумбаев доложил Президенту о ходе работ по модернизации Павлодарского и Атырауского нефтеперерабатывающих заводов.
"Модернизация двух НПЗ завершается в этом году. В ноябре планируется запустить Павлодарский завод. Атырауский НПЗ предполагается завершить до 16 декабря. Здесь впервые будет использована установка каталитического крекинга, тем самым планируется увеличить объем нефтепродуктов и улучшить их качество", – сообщил министр энергетики.
Бозумбаев проинформировал Главу государства о планах по строительству установки каталитического крекинга и на Шымкентском НПЗ, что также позволит выпускать высокооктановый бензин.
Министр энергетики заверил Нурсултана Назарбаева, что в следующем году рынок Казахстана будет обеспечен высококачественным топливом, в том числе и авиационным.
В завершение встречи Елбасы еще раз напомнил об ответственности за обеспечение рынка ГСМ и поручил принять все соответствующие меры по недопущению дефицита топлива.