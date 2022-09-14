Назначен глава Департамента экологии по Улытауской области

На должность руководителя Департамента экологии по Улытауской области назначен Дастан Тлеубеков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

Тлеубеков Дастан Тоганбекович родился в 1977 году в городе Караганде.

Окончил Карагандинский государственный технический университет в 1999 году по специальности «Промышленная экология».

Трудовую деятельность начинал экологом на предприятии «Нова Цинк» в 1999 году.

В государственную систему в сфере охраны окружающей среды пришел в 2003 году. Прошел путь от главного специалиста до начальника отдела департамента государственного контроля.

В разные годы работал в проектной фирме по разработке экологической документации – рядовым специалистом и на руководящих должностях. С 2016 по 2018 год возглавлял управление экологической экспертизы и разрешений.

До нового назначения был руководителем управления экологической экспертизы и разрешений Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.