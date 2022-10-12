Фото: КГД
Политика , Кадровые назначения
Назначен новый глава Департамента госдоходов по Кызылординской области

Гани Аманов назначен руководителем Департамента государственных доходов по Кызылординской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов Министерства финансов Казахстана.

Аманов Гани Мырзагабылович начал трудовую деятельность в 2003 году в Налоговом комитете по Алматинской области, где занимал должности налогового инспектора, главного специалиста, руководителя отдела, руководителя управления, заместителя руководителя областного департамента.

В 2009 году – заместитель руководителя налогового департамента «Астана – жаңа қала».

В 2010-2014 годы – заместитель руководителя Налогового департамента по городу Алматы.

В 2014-2015 годы – руководитель управления Комитета госдоходов Минфина РК.

В 2015-2021 годы занимал руководящие должности в компаниях квазигосударственного сектора.

С 2021 года был директором департамента кадров и внутреннего администрирования КГД МФ РК.

 

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