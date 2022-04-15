Президент , Указы и распоряжения , Политика
Назначен новый заместитель министра обороны РК
Дархан Ахмедиев назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан. Лут Альчекенов стал начальником Национального университета обороны имени Первого Президента РК – Елбасы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Распоряжениями Главы государства:
Ахмедиев Дархан Мейрамулы назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан;
Альчекенов Лут Сапуович назначен начальником Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.