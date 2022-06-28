Фото: primeminister.kz
Политика , Кадровые назначения , Правительство
Назначен руководитель аппарата Министерства юстиции РК

Приказом министра юстиции РК Абишев Бахыт Шалхарович назначается на должность руководителя аппарата Министерства юстиции Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Бахыт Абишев родился в 1965 году в Южно-Казахстанской области.

Окончил Казахский государственный университет имени С. Кирова, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Трудовую деятельность начал в 1983 году секретарем судебного заседания Сайрамского районного суда ЮКО.

В 1987-1991 годы — начальник объектной охраны ОВО при Алатауском районном отделе внутренних дел Алматы.

В 1991-1993 годы работал в прокуратуре Илийского района Алматинской области.

В 1993-1996 годы — старший следователь, прокурор отдела прокуратуры ЮКО.

В 1996-1997 годы — старший помощник прокурора Алгабасского района ЮКО.

В 1997 году занимал должность начальника отдела расследования умышленных убийств управления государственного следственного комитета ЮКО.

В 1997-1999 годы — первый заместитель прокурора Сайрамского района ЮКО.

В 1999-2000 годы работал в управлении по надзору за законностью ОРД, следствия и дознания прокуратуры Жамбылской области.

В 2000-2001 годы — и.о. прокурора города Тараза.

В 2001 году являлся начальником управления по надзору за законностью ОРД, следствия и дознания прокуратуры Жамбылской области.

В 2001-2004 годы — прокурор Рыскуловского района Жамбылской области.

В 2004-2005 годы работал в частной организации.

В 2005-2007 годы — начальник Департамента юстиции Карагандинской области.

В 2007-2009 годы — заместитель председателя, председатель Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции РК.

В 2009 году занимал должность советника председателя Верховного суда РК.

В 2009-2010 годы — заведующий юридическим отделом аппарата Верховного суда РК.

В 2010-2011 годы — заведующий отделом правового обеспечения департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК.

В 2011-2012 годы — председатель Комитета по контролю автоматизации госуслуг и координации деятельности ЦОНов Министерства связи и информации РК.

В 2012-2013 годы — председатель Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций РК.

В 2013-2014 годы — председатель Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Минюста РК.

В 2014-2016 годы — и.о. генерального директора, гендиректор РГП на ПХВ «Центр по недвижимости» Министерства юстиции РК.

В 2016-2017 годы занимал руководящие должности в структуре НАО «ГК «Правительство для граждан».

С марта 2017 года являлся заместителем председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

 

 

 

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