Назначен вице-министр сельского хозяйства РК

Постановлением Правительства РК Бейсенгалиев Берик Турсынбекович назначен на должность вице-министра сельского хозяйства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.
Берик Бейсенгалиев родился в 1966 году в Костанайской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова. Кандидат, доктор экономических наук, ассоциированный профессор по специальности "Экономика".
Трудовую деятельность начал в 1990 году преподавателем Карагандинского государственного университета. В 1996-2006 годах работал в банковской системе. С 2006 по 2009 год занимал должность генерального директора ТОО "Аstana Capital Investment Group".
В 2009-2011 годах – заместитель председателя правления НУХ "КазАгро". В 2011 году был назначен председателем правления НУХ "КазАгро".
С 2012 года по май 2018 года занимал должности управляющего директора, генерального директора, члена правления ФНБ "Самрук-Казына".