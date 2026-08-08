Поэт вдохновляет художников

Культура
Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Просветитель, поэт, основоположник казахской письменной литературы Абай Кунанбаев, живший два века назад, до сих пор вдохновляет художников. Этот факт констатируют сотрудники Карагандинского областного музея изобразительного искусства: здесь проходит тематическая выставка, где представлены картины и скульп­туры из фондов музея.

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Работать с образом Абая непросто, поскольку сохранился лишь один прижизненный портрет мыслителя. Он написан в Семипалатинске в 1887 году ссыльным художником Павлом Лобановским. Опираясь на него и интерпретируя, современные живописцы создают своего Абая.

К примеру, Баки Урманче на картине «Абай в юрте» изобразил ­момент, когда поэта посетила муза: он сидит за столом и что-то пишет. Возможно, так рождается музыкальное произведение, поскольку у ног поэта лежит домбра.

На картине Вениамина Шамшина «Слово Абая» главный герой представлен как просветитель. Он изображен в окружении людей, которые прервали трапезу, чтобы послушать речь мудрого человека. Образ Абая с книгой выбрал для своей скульптуры Виктор Арент. Возможно, это «Слова назидания», которые и сегодня читают не только в Казахстане, но и далеко за его пределами.

– Основной экспонат нашей выставки – триптих художника из Темиртау Андрея Осипенко, – отметила руководитель экскурсионно-массового отдела музея Снежана Черкаева. – Его излюбленный цвет – синий, но в работах, посвященных Абаю, он использовал золотистые и зеленые оттенки. Они ассоциируются у нас со степью и ее просторами.

Первыми гостями выставки стали посетители Центра активного долголетия и школьники. Это символично, поскольку через творчество Абая идут диалог поколений, передача знаний, формирование нравственных ориентиров.

#Абай #выставки #Абай Кунанбаев

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