Поэт вдохновляет художников

Работать с образом Абая непросто, поскольку сохранился лишь один прижизненный портрет мыслителя. Он написан в Семипалатинске в 1887 году ссыльным художником Павлом Лобановским. Опираясь на него и интерпретируя, современные живописцы создают своего Абая.

К примеру, Баки Урманче на картине «Абай в юрте» изобразил ­момент, когда поэта посетила муза: он сидит за столом и что-то пишет. Возможно, так рождается музыкальное произведение, поскольку у ног поэта лежит домбра.

На картине Вениамина Шамшина «Слово Абая» главный герой представлен как просветитель. Он изображен в окружении людей, которые прервали трапезу, чтобы послушать речь мудрого человека. Образ Абая с книгой выбрал для своей скульптуры Виктор Арент. Возможно, это «Слова назидания», которые и сегодня читают не только в Казахстане, но и далеко за его пределами.

– Основной экспонат нашей выставки – триптих художника из Темиртау Андрея Осипенко, – отметила руководитель экскурсионно-массового отдела музея Снежана Черкаева. – Его излюбленный цвет – синий, но в работах, посвященных Абаю, он использовал золотистые и зеленые оттенки. Они ассоциируются у нас со степью и ее просторами.

Первыми гостями выставки стали посетители Центра активного долголетия и школьники. Это символично, поскольку через творчество Абая идут диалог поколений, передача знаний, формирование нравственных ориентиров.