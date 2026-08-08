Дополнительный источник энергии

Проект осуществляется в рамках инициативы «Таза Қазақстан» и соответствует поручениям Президента республики по развитию современной инфраструктуры обращения с отходами и внедрению экологически безопасных технологий.

Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит около 54 млрд тенге. Строительство комплекса рассчитано на 2026–2028 годы. После ввода объекта в эксплуатацию здесь будет соз­дано не менее 80 постоянных рабочих мест. Проектная мощность предприятия позволит ежесуточно перерабатывать до 1 тыс. тонн твердых бытовых отходов. При этом комплекс сможет вырабатывать до 24 мегаватт электроэнергии, которая будет направляться в общую энергосистему.

Помимо электричества технология предусматривает получение из остаточной золы строительных материалов, что позволит максимально сократить объем отходов, подлежащих захоронению.

Стадии практического осуществления проекта предшествовала серьезная подготовительная работа. Были изучены международные технологии, проанализированы экологические требования, проведены необходимые экспертизы. Строительство комплекса станет важным шагом в формировании современной системы обращения с ТБО и улучшении экологической ситуации в южном мегаполисе.

В управлении развития комфортной городской среды отмечают, что применяемые технологии соответствуют европейским стандартам. Проект разработан с учетом требований казахстан­ского законодательства и успешно прошел государственную экологическую экспертизу.

Ежегодно население Шымкента увеличивается, а вместе с ним растут объемы бытовых отходов. По оценкам специалис­тов, внедрение современных технологий переработки позволит значительно снизить нагрузку на действующий мусорный полигон, уменьшить его негативное воздействие на окружающую среду и повысить эффективность использования вторичных ресурсов.

История проекта началась в 2024 году во время рабочей поездки делегации Шымкента в Китай. Тогда были проведены переговоры с компанией Shaanxi Construction Engineering, обладающей опытом возведения подобных объектов.

Впоследствии между акиматом Шымкента, Министерством экологии и природных ресурсов РК и компанией-инвестором­ были подписаны необходимые соглашения, что позволило приступить к строительству комплекса, призванного стать очередным этапом развития местной зеленой экономики.

Эксперты отмечают, что технология получения электроэнергии из отходов уже давно применяется во многих странах Европы и Азии, где подобные предприятия помогают одновременно решать проблему накопления мусора и обеспечивать города дополнительными энергетическими ресурсами.