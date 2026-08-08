Названы победители конкурса грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары-2026»

Культура

В 2026 году на конкурс поступило более 2200 заявок

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане стали известны имена победителей конкурса грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары-2026», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ 

По итогам заседания конкурсной комиссии были определены 30 молодых казахстанцев, чьи проекты набрали наивысший балл. Каждый обладатель гранта получит государственную поддержку в размере 3 млн тенге на реализацию своего проекта.

В 2026 году на конкурс поступило более 2200 заявок, из которых к рассмотрению были допущены 1745, в том числе 663 по направлению «Бизнес», 383 – «Информационные технологии», 218 – «Наука», 174 – «Культура», 158 – «Медиа» и 149 – «Волонтерство».

Грант «Тәуелсіздік ұрпақтары» был учрежден по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева в 2021 году в целях поддержки талантливой молодежи.

За весь период реализации гранта его обладателями стали 153 молодых казахстанца: в 2021 году было присуждено 30 грантов, в 2022 году – 33, в 2023, 2024, 2025 и 2026 годах – по 30 грантов ежегодно.

Торжественная церемония награждения победителей 2026 года пройдет в Астане в рамках празднования Международного дня молодежи.

Обладатели гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары-2026»

«Наука»

Шахин Юсуф

Шарипова Сымбат

Окасова Асем

Уразалиева Анель

Ендібай Асылнұр

«Культура»

Бақыт Балдаурен

Еркінбек Қыдырәлі

Ербосынова Алия

Закарьянов Мирас

Болатов Бекжан

«Медиа»

Аманкелді Мұхтар

Дүйсембаева Мәдина

Афанасьева Екатерина

Кулумканов Нурболат

Жанәлі Данияр

«Информационные технологии»

Абикенова Диана

Абен Бауыржан

Асайын Еркегүл

Ахтанқызы Мөлдір

Канат Арлан

«Бизнес»

Анарбаев Бауыржан

Айткен Ансар

Есенгельдинов Тимур

Баграмов Алмаз

Садуакасова Наргиз

«Волонтерство»

Галимова Айдана

Дарьянова Камила

Молдабекова Айман

Жамашова Айсулу

Хамзеев Алишер

 

#победители #гранты #МКИ

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