Искусственный интеллект – в школьной программе

Образование
Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

С нового учебного года казахстанские учащиеся начнут изучать технологии искусственного интеллекта.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство просвещения обновляет содержание школьного образования с учетом стремительного развития цифровых технологий.

На Республиканской августовской конференции педагогов в 2025 году Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил внедрить технологию искусственного интеллекта в школьное образование. В ноябре того же года был принят Закон РК «Об искусственном интеллекте», а в мае этого года Президент подписал указ, предусматривающий внедрение ИИ в сис­тему среднего образования. Как отмечают в Минпросвещения, в соответствии с этими документами обновлены государственный общеобязательный стандарт образования, типовые учебные планы и программы.

Изменения коснулись прежде всего школьных уроков, связанных с цифровыми технологиями. Так, предмет «Цифровая грамотность», который изучают учащиеся начальных классов, получил новое название – «Цифровая грамотность и искусственный интеллект». Предмет «Информатика» для учеников 5–11-х классов теперь будет преподаваться как «Информатика и искусственный интеллект».

Старший научный сотрудник Национальной академии образования им. И. Алтынсарина Министерства просвещения Раушан Бапишева поясняет: поскольку дети уже активно используют инструменты искусственного интеллекта в повседневной жизни, главная задача школы заклю­чается в том, чтобы научить их применять эти технологии эффективно, осознанно и ответственно.

– Мы не просто меняем названия предметов, – пояснила эксперт. – Искусственный интеллект уже стал частью цифровых технологий и информатики, поэтому в школьную программу добавили разделы по ИИ и 43 цели обучения.

Обучение подстроят под возраст детей. Например, в начальной школе (с 1-го по 4-й класс) в блоке «Медиаграмотность и искусственный интеллект» заложено 17 целей. Младшеклассники разберут основы работы ИИ на простых жизненных примерах. Научат и правилам цифровой безопасности, защите личных данных и ответственному поведению в Интернете.

В 5–9-х классах в разделах «Компьютерное мышление и программирование» и «Здоровье, безопасность и искусственный интеллект» предусмотрено несколько новых направлений. По словам Раушан Бапишевой, особое внимание будет уделено развитию навыков грамотного использования инструментов искусственного интеллекта в образовательном процессе. Школьников научат правильно формулировать запросы к интеллектуальным системам, критически оценивать полученные результаты, соблюдать требования кибербезопасности и придерживаться принципов академичес­кой честности.

– В 10–11-х классах в рамках раздела «Управление данными и искусственный интеллект» основной акцент сделан на понимании принципов работы искусственного интеллекта и его практическом применении. В содержание обучения включены основы машинного обучения, нейронных сетей, анализа данных и прикладной криптографии, – добавила старший научный сотрудник.

По ее словам, обновленные учебные программы уже прошли апробацию в прошлом году. Они получили положительное экспертное заключение и сейчас находятся­ на завершающей стадии утверждения. Ведется работа и по подготовке педагогов. Для учителей разрабатываются методические рекомендации, которые помогут эффективно использовать возможности ИИ в образовательном процессе.

В целом, по словам эксперта, интеграция искусственного интеллекта в школьную программу отражает мировую тенденцию. Сегодня востребованы молодые специалис­ты не только со знанием компьютерных технологий и интеллектуальных систем, но и умением анализировать и критически оценивать информацию.

#Образование #технологии #ИИ

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