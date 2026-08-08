Акиматы выделили абитуриентам образовательные гранты

Образование

Информацию о сроках приема документов можно получить в местных исполнительных органах и приемных комиссиях вузов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Начался прием заявлений на участие в конкурсе на присуждение государственных образовательных грантов, выделяемых местными исполнительными органами. Ежегодно акиматы предоставляют гранты на целевую подготовку кадров по востребованным и приоритетным для регионов направлениям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНВО 

В этом году местными исполнительными органами на обучение (по программам бакалавриата, магистратуры, резидентуры) выделено 2392 образовательных гранта.

Наибольшее количество грантов выделили акиматы города Астаны – 303 гранта, города Шымкента – 285 грантов и Восточно-Казахстанской области – 270 грантов. Далее следуют Западно-Казахстанская область – 211 грантов, область Абай и Туркестанская область – по 200 грантов, Акмолинская область – 199 грантов, Карагандинская область – 198 грантов, Атырауская область – 187 грантов, Мангистауская область – 163 гранта. Остальные регионы предоставили около 100 грантов каждый.

Для участия в конкурсе абитуриентам необходимо подать заявление в приемную комиссию выбранного вуза. К заявлению прилагаются документ об образовании, сертификат основного ЕНТ, копия документа, удостоверяющего личность, а также документы, подтверждающие право на льготы (при наличии).

Информацию о сроках приема документов можно получить в местных исполнительных органах и приемных комиссиях вузов. Решение о присуждении образовательных грантов принимает специальная комиссия, созданная при соответствующем акимате.

Прием документов для поступления в высшие учебные заведения продлится до 25 августа.

#МНВО #акиматы #гранты #абитуриенты

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