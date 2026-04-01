Соответствующий указ подписал Глава государства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Президент РК Касым-Жомарт Токаев назначил заведующего отделом инвестиций и торговли администрации президента РК.
«Распоряжением главы государства Байгунусов Меиржан Нурбекович назначен заведующим отделом инвестиций и торговли администрации президента Республики Казахстан», – говорится в официальной информации.
Ранее стало известно, что Нурлан Байбазаров назначен помощником Президента по экономическим вопросам.