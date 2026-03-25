Нурлан Байбазаров назначен помощником Президента по экономическим вопросам

Кадровые назначения
154

Соответствующий указ подписал Глава государства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: primeminister.kz

В соответствии с документом, Байбазаров освобожден от ранее занимаемой должности.

"Указом Главы государства Байбазаров Нурлан Серикович назначен помощником Президента Республики Казахстан по экономическим вопросам. Он освобожден от ранее занимаемой должности", - сообщили в Акорде.

Нурлан Байбазаров имеет значительный опыт работы в финансово-экономическом блоке государственных органов и квазигосударственного сектора.

Трудовую деятельность он начал в Министерстве финансов Республики Казахстан, где работал с 1997 по 2003 годы. В последующие годы занимал ряд руководящих должностей в АО «Банк Развития Казахстана», включая позиции начальника управления агентского обслуживания проектов, управляющего директора по инвестиционным проектам, директора департамента корпоративного развития и корпоративного секретаря.

С 2013 по 2016 годы возглавлял Департамент развития отраслей экономики в Министерстве национальной экономики. Далее занимал пост члена Совета директоров и Председателя Правления АО «Фонд развития промышленности», где проработал до ноября 2022 года.

Позднее был назначен Председателем Правления АО «Банк Развития Казахстана», а затем возглавил АО «НУХ «Байтерек». В феврале 2024 года занял должность заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики Республики Казахстан, которую занимал до декабря 2024 года.

С 15 октября 2025 года занимал должность заведующего отделом инвестиций и торговли Администрации Президента Республики Казахстан.

#назначение #Акорда #Нурлан Байбазаров

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]