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Свежий выпуск
17 октября 2015 г. 0:00
457
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00:00
Жарайсың, Илья!
00:30
Казахстанец Амир Омарханов сенсационно обыграл первую ракетку Australian Open среди юниоров
01:30
Взрыв газового баллона в пекарне привел к жертвам
01:00
На границе фуры ходят шустро
02:00
В Жамбылской области возвращено государству более 200 тыс. га земель сельхозназначения
05:00
Единое время для единой страны
02:30
Строительство водопровода завершилось в селе в Туркестанской области
04:00
ОСИ зла
03:00
Компания по выпуску быстрой лапши опровергла переезд производства в другую страну
03:30
Об итогах 2023-го и планах на текущий год в неформальной обстановке говорили в Антикоре области Жетысу
04:30
Остались без лекарств?
06:00
Бьет – значит будет наказан!
05:30
Как вернуть доверие
08:35
Фото ночной Астаны из космоса опубликовал Роскосмос
06:30
Литературная «байга»
00:30
Реформы и дискуссии
08:07
Найден упавший в Афганистане российский самолет, есть выжившие
00:30
Руководители нового поколения
01:00
Доходность или доступность?
00:00
Под нашим флагом
16 января 2024 г. 20:29
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
16 января 2024 г. 22:00
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
17 января 2024 г. 15:26
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
18 января 2024 г. 2:00
Казахстанская Коко Шанель
19 января 2024 г. 20:00
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
15 января 2024 г. 1:00
О «курах», «баронах» и «капусте»
17 января 2024 г. 1:30
Работать на земле дано не каждому
15 января 2024 г. 0:30
От развитого гражданского общества – к прогрессивной нации
18 января 2024 г. 22:06
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
15 января 2024 г. 8:35
Спецоперация МВД и КНБ: Более 400 человек доставлены в полицию
16 января 2024 г. 15:49
Елена Рыбакина стартовала с победы на Australian Open 2024
15 января 2024 г. 9:15
Президент освободил от должности Русланбека Бекжигитова
19 января 2024 г. 19:39
Президент провел встречу с Синди Маккейн
15 января 2024 г. 19:17
Год экологии в ШОС начался под председательством Казахстана
16 января 2024 г. 0:00
Под прикрытием народа
15 января 2024 г. 0:00
Демократизация, права человека, верховенство закона
15 января 2024 г. 19:54
Акмолинец выбросил с балкона наркотики при задержании
15 января 2024 г. 18:02
«Реформы Токаева делают Казахстан значимым игроком в Центральной Азии» — Маргаритис Схинас
15 января 2024 г. 1:30
В Казахстане отметили день рождения Динмухамеда Кунаева
15 января 2024 г. 9:06
Токаев назначил первого замминистра обороны
3 января 2024 г. 8:10
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
23 декабря 2023 г. 17:00
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
23 декабря 2023 г. 19:00
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
1 января 2024 г. 0:30
Твори добро на всей Земле
1 января 2024 г. 2:30
Дед Мороз – не роль, а миссия
29 декабря 2023 г. 20:00
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
31 декабря 2023 г. 18:00
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
31 декабря 2023 г. 12:00
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
30 декабря 2023 г. 0:52
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
29 декабря 2023 г. 20:17
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
29 декабря 2023 г. 19:36
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
1 января 2024 г. 0:00
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
1 января 2024 г. 0:00
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
31 декабря 2023 г. 19:00
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
29 декабря 2023 г. 20:06
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
12 января 2024 г. 20:10
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
31 декабря 2023 г. 16:30
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
31 декабря 2023 г. 12:30
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
31 декабря 2023 г. 17:00
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31 декабря 2023 г. 17:30
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Казахстанская правда
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