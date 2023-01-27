Назначены главы департаментов АДГС по Жамбылской области и Шымкенту

Политика, Кадровые назначения
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Назначены новые руководители департаментов Агентства Казахстана по делам государственной службы по Жамбылской области и городу Шымкенту, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу АДГС.

Фото: пресс-служба АДГС РК

Руководителем Департамента Агентства РК по делам государственной службы по Жамбылской области, председателем совета по этике назначен Лесбек Илебаев.

Лесбек Куралбаевич Илебаев родился в 1982 году. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «Юриспруденция» и Академию государственного управления при президенте РК по специальности «Государственное и местное управление». Доктор PhD по государственному и местному управлению.

Общий стаж на государственной службе – более 14 лет.

Работал заместителем акима Тимирязевского района Северо-Казахстанской области, управляющим директором социально-предпринимательской корпорации «Каспий», председателем экспертного совета Исследовательского института экономики и тарифообразования РК.

До назначения на должность был заместителем руководителя Департамента АДГС по Жамбылской области.

Руководителем Департамента АДГС по Шымкенту, председателем совета по этике стал Шәкір Сұлтанхан.

Сұлтанхан Асылханұлы Шәкір родился в 1971 году. Окончил Казахскую академию транспорта и коммуникации имени М. Тынышпаева и Казахский национальный университет имени аль-Фараби. Кандидат юридических наук.

Общий стаж на государственной службе – более 22 лет.

Работал в органах внутренних дел Алматы, судебным исполнителем, старшим судебным исполнителем, главным специалистом, начальником отдела управления юстиции Алматы, заместителем руководителя управления юстиции по Алматинской области и Департамента юстиции Алматы, директором центра по недвижимости Комитета регистрационной службы по Алматинской области, руководителем отдела управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы.

До назначения на должность был руководителем, председателем совета по этике Департамента АДГС по Жамбылской области.

 

 

 

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