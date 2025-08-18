Советник Президента – пресс-секретарь Президента Республики Казахстан Руслан Желдибай представил коллективам телерадиокорпорации «Казахстан» и Первого канала «Евразия» их новых руководителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: пресс-служба Минкультуры РК

На должность председателя правления телерадиокорпорации «Казахстан» назначен Ернур Бурахан.

Ернур Кошерханулы родился 16 июня 1981 года в Восточно-Казахстанской области. Общий стаж в сфере журналистики составляет более 20 лет. В разные годы работал корреспондентом и телеведущим телеканала «Qazaqstan», директором Актюбинского областного филиала телерадиокорпорации «Казахстан», а также директором ТОО «Қазақ радиолары». До назначения занимал должность руководителя Управления внутренней политики Восточно-Казахстанской области.

Возглавлявшая на протяжении последних шести лет телерадиокорпорацию «Казахстан» Ляззат Танысбай назначена генеральным директором Первого канала «Евразия».

Ляззат Муратовна более 30 лет работает в сфере журналистики. Руководила телеканалом «Astana TV» и медиахолдингом «Нұр-Медиа». Под ее руководством в телерадиокорпорации «Казахстан» был запущен телеканал «AbaiTV», динамично развивалось производство исторических сериалов и анимационных фильмов, проводилась большая работа по распространению отечественного контента в интернет-пространстве и за рубежом.



