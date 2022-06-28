Назначены заместители акима Улытауской области

Аман Барикенов и Улантай Усенов назначены заместителями акима новой Улытауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на страницу в Facebook акимата города Жезказгана.

Аман Сайлаубекович Барикенов родился в городе Жезказгане. Ему 36 лет.

Окончил Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова, Казахский гуманитарно-юридический университет, Финансовую академию. Магистр экономических наук.

Трудовой путь начал в 2008 году экспертом департамента развития бухгалтерского учета, аудиторской деятельности и финансового контроля Министерства финансов РК.

В разные годы занимал ответственные государственные должности в Министерстве финансов РК, в канцелярии Премьер-министра РК.

С 2019 года до назначения на новую должность был заведующим экономическим отделом канцелярии Премьер-министра РК.

Улантай Тулеутаевич Усенов родился в Жанааркинском районе. Ему 47 лет.

Окончил Жезказганский университет имени О.А. Байконурова, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Трудовой путь начал в 2000 году специалистом аппарата Жанааркинского районного маслихата.

В разные годы трудился на ответственных государственных должностях в Жанааркинском, Абайском районах, городе Сатпаеве.

С 2018 года до назначения на новую должность был руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области.

Напомним, 8 июня 2022 года вступил в силу Указ Главы государства «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан», в соответствии с которым в нашей стране образованы три новые области: Абай с административным центром в городе Семее; Жетісу с адмцентром в Талдыкоргане; Ұлытау с адмцентром в Жезказгане.