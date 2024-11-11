Назначены новые судьи-координаторы Верховного суда по взаимодействию со СМИ

Кадровые назначения , Суд
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Венера Баталова
корреспондент

Председатель Верховного суда РК подписал распоряжение, в соответствии с которым назначены новые судьи-координаторы ВС по взаимодействию со средствами массовой информации, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, по административному судопроизводству судьей-координатором назначен Аслан Тукиев (председатель судебной коллегии по административным делам ВС);

- по уголовному судопроизводству - Еркеш Маукен (судья ВС);

- по гражданскому судопроизводству - Марина Боровик (судья ВС).

Они будут обеспечивать информированность общества о проводимых в судебной системе преобразованиях, а также профессиональной деятельности судей и работников судов, проведение информационно-разъяснительной работы о судопроизводстве.

Стоят задачи по обеспечению доступа СМИ на открытые судебные процессы и доведения до СМИ качественной информации по делам, рассмотренным в закрытом судебном заседании, повышению квалификации судей-координаторов и сотрудников пресс-служб судов и взаимодействия со СМИ с использованием современных коммуникационных инструментов и др.

#назначение #судьи #СМИ

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