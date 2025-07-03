Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области с участием присяжных заседателей рассмотрели уголовное дело по обвинению бывшего главы ГУ «Казселезащита» МЧС РК Карима Кокребаева и его заместителя Адилета Ахатаева по статье 366 УК РК «Получение взятки в особо крупном размере», бизнесмена Андрея Поплавского – по статьям 195 и 367 УК РК «Дача взятки в особо крупном размере», а также «Причинение имущественного ущерба без цели хищения».

Суд установил, что Кокребаев и Ахатаев, будучи должностными лицами ГУ «Казселезащита», вступили в сговор и получили от директора ТОО «Bazis Construction Infr» взятку в особо крупном размере за беспрепятственное подписание актов выполненных работ.

Также Поплавский организовал подписание актов выполненных строительно-монтажных работ, которые фактически не были осуществлены.

В результате государственное учреждение понесло ущерб в сумме 1 987 827 622,63 тенге.

«Вердиктом суда присяжных Кокребаев, Ахатаев и Поплавский признаны виновными. По приговору суда Кокребаеву назначено 12 лет лишения свободы, Ахатаеву и Поплавскому - 11 лет лишения свободы. Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе», – говорится в информации.

Приговор не вступил в законную силу.