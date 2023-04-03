Названы товары, побившие антирекорд по цене в Казахстане

В городе Астане – самый низкий показатель инфляции за март – 0,4%, в то время как самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Алматинской области.

Фото: пресс-служба Бюро нацстатистики

Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Алматинской области – 1,5%, что выше среднереспубликанского уровня на 0,6 процентных пункта, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

По данным бюро, самая низкая инфляция зарегистрирована в городе Астане – 0,4%.

«В марте 2023 года цены на продовольственные товары повысились на 1,1%, непродовольственные товары, платные услуги – по 0,8% каждый. Индекс потребительских цен за месяц составил 0,9%, что ниже на 0,4 процентных пункта предыдущего месяца», – говорится в сообщении.

Заметно выросли цены на овощи. В марте помидоры подорожали на 12,7%, перец сладкий – на 4,9%, капуста – на 4,5%, свекла – на 3,6%.

Повышение цен отмечено на рис – на 3,4%, прохладительные напитки – на 3,3%, кефир 2,5% жирности – на 3%, молоко ультрапастеризованное – на 2,8%.

Вместе с тем огурцы подешевели на 7,3%, сахар – на 2,1%, крупа гречневая – 2%.

Среди непродовольственных товаров наибольший прирост цен в марте наблюдался на мебель и предметы домашнего обихода – 2,3%, товары личного пользования – 1,3%.

Кроме того, повышение цен на услуги отмечено в здравоохранении на 1,7%. Подорожали стоматологические услуги – на 1,8%, услуги медицинских лабораторий – на 1,1%.

Наблюдается рост цен на услуги железнодорожного пассажирского транспорта на 3,7%, парикмахерских и салонов красоты – на 2,5%, облуживания и ремонта жилых помещений – на 0,7%.

В разрезе регионов цены на продовольственные товары наиболее всего выросли в Алматинской области – на 2,2%, непродовольственные – в Мангистауской и Карагандинской областях – на 1,1%, платные услуги – в Туркестанской области на 2%.

Инфляция в марте 2023 года в годовом исчислении составила 18,1% (февраль 2023 года – 21,3%). Цены на продовольственные товары повысились на 20,5%, непродовольственные товары – на 18,1%, платные услуги – на 14,4%.

По сравнению с мартом 2022 года сахар-рафинад подорожал на 77%, мыло хозяйственное – на 73,3%, канцелярские товары – на 72,8%, мыло детское – на 55,6%, лук репчатый – на 55,1%, средства для мытья посуды – на 53,9%, курага – на 53,6%, туалетная бумага – на 49,5%. Напротив, в годовом выражении капуста подешевела на 51,1%.