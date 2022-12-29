Названы 10 лучших казахстанских боксеров по итогам 2022 года

Фото: proreyting.ru

Сайт Boxrec.com опубликовал рейтинг лучших казахстанских боксеров по итогам 2022 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Первое место в нем занимает Геннадий Головкин, который является чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO.

Жанибек Алимханулы, владеющий поясом WBO в этом же дивизионе, идет на втором месте.

Тройку лучших боксеров из Казахстана замыкает Али Ахмедов, который в своем последнем бою завоевал второстепенные чемпионские пояса IBF North American и WBC Silver в суперсреднем весе.

Топ-10 казахстанских боксеров по версии BoxRec:

1. Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО)

2. Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО)

3. Али Ахмедов (19-1, 14 КО)

4. Мейирим Нурсултанов (18-0, 10 КО)

5. Сергей Липинец (17-2-1, 13 КО)

6. Бекман Сойлыбаев (15-1, 6 КО)

7. Жан Кособуцкий (19-0, 18 КО)

8. Жанкош Тураров (26-0, 19 КО)

9. Канат Ислам (29-1, 22 КО)

10. Батыр Джукембаев (20-1, 16 КО).