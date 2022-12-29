Названы 10 лучших казахстанских боксеров по итогам 2022 года

Первое место в рейтинге занимает Геннадий Головкин.
Сайт Boxrec.com опубликовал рейтинг лучших казахстанских боксеров по итогам 2022 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.
Первое место в нем занимает Геннадий Головкин, который является чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO.
Жанибек Алимханулы, владеющий поясом WBO в этом же дивизионе, идет на втором месте.
Тройку лучших боксеров из Казахстана замыкает Али Ахмедов, который в своем последнем бою завоевал второстепенные чемпионские пояса IBF North American и WBC Silver в суперсреднем весе.
Топ-10 казахстанских боксеров по версии BoxRec:
1. Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО)
2. Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО)
3. Али Ахмедов (19-1, 14 КО)
4. Мейирим Нурсултанов (18-0, 10 КО)
5. Сергей Липинец (17-2-1, 13 КО)
6. Бекман Сойлыбаев (15-1, 6 КО)
7. Жан Кособуцкий (19-0, 18 КО)
8. Жанкош Тураров (26-0, 19 КО)
9. Канат Ислам (29-1, 22 КО)
10. Батыр Джукембаев (20-1, 16 КО).