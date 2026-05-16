Названы финалисты «Евровидения-2026» в Вене

Lifestyle
Дана Аменова
специальный корреспондент

За победу поборются 25 артистов  

Фото:Getty Images/ www.bbc.com

Финал «Евровидения-2026» состоится в субботу, 16 мая, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dw.com

Как уточняется, всего в финале принимают участие представители 25 стран.10 из них стали известны по итогам первого полуфинала. Он прошел 12 мая.

Тогда на сцене в Вене выступали и главные фавориты нынешнего «Евровидения» - дуэт Линды Лампениус и Пете Паркконена из Финляндии и грек Akylas. Еще десять - по итогам второго полуфинала.

Пять участников финала были известны еще до начала конкурса: Австрия - как победительница прошлого «Евровидения», а также Великобритания, Германия, Италия и Франция как крупнейшие доноры организатора «Евровидения» - Европейского вещательного союза (EBU).

  1. Дания : Сёрен Торпегорд Лунд - Før Vi Går Hjem
  2. Германия : Сара Энгельс - Fire
  3. Израиль : Ноам Беттан - Michelle
  4. Бельгия : ESSYLA - Dancing on the Ice
  5. Албания : Алис - Nân
  6. Греция : Акюлас - Ferto
  7. Украина : LELÉKA - Ridnym
  8. Австралия : Delta Goodrem - Eclipse
  9. Сербия : LAVINA - Kraj Mene
  10. Мальта : AIDAN - Bella
  11. Чехия : Daniel Zizka - CROSSROADS
  12. Болгария : DARA - Bangaranga
  13. Хорватия : LELEK - Andromeda
  14. Великобритания : LOOK MUM NO COMPUTER - Eins, Zwei, Drei
  15. Франция : Monroe - Смотри!
  16. Молдова : Satoshi - Viva, Moldova!
  17. Финляндия : Linda Lampenius x Pete Parkkonen - Liekinheitin
  18. Польша : ALICJA - Pray
  19. Литва : Lion Ceccah - Sólo Quiero Más
  20. Швеция : FELICIA - My System
  21. Кипр : Antigoni - JALLA
  22. Италия : Sal Da Vinci - Per Sempre Sì
  23. Норвегия : JONAS LOVV - YA YA YA
  24. Румыния : Alexandra Căpitănescu - Choke Me
  25. Австрия : COSMÓ - Tanzschein
