Названы финалисты «Евровидения-2026» в Вене

За победу поборются 25 артистов
Финал «Евровидения-2026» состоится в субботу, 16 мая, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dw.com
Как уточняется, всего в финале принимают участие представители 25 стран.10 из них стали известны по итогам первого полуфинала. Он прошел 12 мая.
Тогда на сцене в Вене выступали и главные фавориты нынешнего «Евровидения» - дуэт Линды Лампениус и Пете Паркконена из Финляндии и грек Akylas. Еще десять - по итогам второго полуфинала.
Пять участников финала были известны еще до начала конкурса: Австрия - как победительница прошлого «Евровидения», а также Великобритания, Германия, Италия и Франция как крупнейшие доноры организатора «Евровидения» - Европейского вещательного союза (EBU).
- Дания : Сёрен Торпегорд Лунд - Før Vi Går Hjem
- Германия : Сара Энгельс - Fire
- Израиль : Ноам Беттан - Michelle
- Бельгия : ESSYLA - Dancing on the Ice
- Албания : Алис - Nân
- Греция : Акюлас - Ferto
- Украина : LELÉKA - Ridnym
- Австралия : Delta Goodrem - Eclipse
- Сербия : LAVINA - Kraj Mene
- Мальта : AIDAN - Bella
- Чехия : Daniel Zizka - CROSSROADS
- Болгария : DARA - Bangaranga
- Хорватия : LELEK - Andromeda
- Великобритания : LOOK MUM NO COMPUTER - Eins, Zwei, Drei
- Франция : Monroe - Смотри!
- Молдова : Satoshi - Viva, Moldova!
- Финляндия : Linda Lampenius x Pete Parkkonen - Liekinheitin
- Польша : ALICJA - Pray
- Литва : Lion Ceccah - Sólo Quiero Más
- Швеция : FELICIA - My System
- Кипр : Antigoni - JALLA
- Италия : Sal Da Vinci - Per Sempre Sì
- Норвегия : JONAS LOVV - YA YA YA
- Румыния : Alexandra Căpitănescu - Choke Me
- Австрия : COSMÓ - Tanzschein