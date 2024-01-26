Не быть иностранцами в своей стране

Общество
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Серик Кабдулов

Стимулировать к изучению казахского языка должны государственные программы и доступные центры.

фото из архива "КП"

В пример можно привести открытый два года назад в Атырауской области учебно-методический центр «Тіл». Востребованность­ казахского языка привела к большому спросу на подобные курсы. Как рассказали в центре «Тіл», прежде чем понять уровень знаний того или иного человека, записавшегося на курсы, необходимо провести анкетирование, затем сдается диагностическое тестирование, и уже на основе его результатов формируются группы. По окончании курса сдают тесты по чтению, пониманию, грамматике и получают сертификаты.

Председатель русского этнокультурного объединения «Былина» Андрей Кораблев неплохо владеет казахским. Видимо, поэтому стал одним из инициа­торов открытия курсов по изучению казахского языка при народной библио­теке этнокультурного объединения.

– Представители некоренной нации не должны быть иностранцами в собственной стране, осознание этого и станет первым шагом к изучению казахского, – рассказывает Андрей Кораблев. – Современная молодежь в нашем регионе довольно бегло говорит на казахском языке, и среднему поколению надо подтягиваться до их уровня. Если брать историю, замечу: знание казахского языка русскоязычным населением Атырау – это возвращение к нашим истокам. Мои деды и прадеды свободно владели казахским, знания они получили не в школе, а в той среде, где проживали. Моя мама родилась в Доссоре, ее родители были репрессированы и насильно переселены в Казахстан. Моя бабушка, которую я еще застал, говорила на казахском, потому что работала на промысле в Доссоре.

Главным фактором изучения языка Андрей Кораблев считает постоянное общение. Русскоязычным нужно просто выходить из зоны комфорта. Для того чтобы этот процесс был менее болезненным и более увлекательным, сейчас очень многое делается: например, в кинотеатре при демонстрации фильма помещают титры на казахском языке. Это удобно.

– Недавно я в очередной раз сходил в кино и будто на уроке побывал, слыша знакомые фразы, ведь понимание – это уже половина знания. Сегодня в народной библиотеке проводятся бесплатные уроки казахского языка для всех желаю­щих, занятия посещают от мала до велика. Можно сказать, что казахский постепенно входит в нашу жизнь. Надо просто полюбить его всем сердцем, и он откроется для всех, – утверждает Андрей­ Кораблев.

А как еще можно увлечь людей? К примеру, у Карлыгаш Халеловой преподавателя аграрно-технического колледжа, есть своя методика преподавания казахского языка в учебных заведениях.

– Стараюсь совмещать теорию с прак­тикой. Ставим со студентами спектакли – это помогает прочувствовать глубину языка. Конечно, веду и игровые занятия. Рекомендую заучивать по пять новых слов в день. И нужна постоянная разговорная практика, – говорит Карлыгаш Халелова.

Еще одно направление освоил фонд академика Зейноллы Кабдолова, разработав проект «Қазақша сайра!» на основе казахских народных сказок.

Или же взять детские стихотворения, которые весьма занимательно обучают ребятишек казахскому языку. Эти незатейливые стишки набирают популярность даже среди родителей.

Свет от лампочки и солнца называется жарық.

А канава – там, где льется и журчит вода, – арық.

Дождь на улице – жаңбыр, шорох издает сыбыр.

Капли капают – тамшы, как певец поет – әнші.

Возможно, такие простые, на первый взгляд, формы обучения станут привлекательными для подрастающего поколения, для которого казахский язык – это не просто оценка в школьном аттестате.

#казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык

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