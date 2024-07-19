Не бывает много винограда, бывает мало места!

Методом проб и ошибок

Анатолий Федорович Куницын – виноградных дел мастер. Почти половину своей жизни он потратил на изучение и выращивание этой культуры. Чего только ни перепробовал, откуда только ни привозил саженцы, как только ни умудрялся использовать полученный урожай… В общем, с первых же минут общения стало понятно – перед нами профес­сиональный виноградарь.

Своему хобби он отдал без малого 30 лет! Все это время опыта набирался традиционным способом – методом проб и ошибок. Впрочем, был в этом деле у него наставник. В родном поселке Денисовка выращиванием винограда в питомнике занимался агроном Николай Морковник. Он-то и «заразил» нашего героя столь необычным увлечением.

Началось большое дело Анатолия Федоровича с веточек «алешкинского», «памяти Шатилова» и «кишмиш черный». Позже к ним присоединился «тукай». Эти четыре сорта так полюбились виноградарю за их неприхотливость, щедрую урожайность, а главное – устойчивость к местному климату, что для них всегда отыщется клочок земли. Они и сегодня комфортно чувствуют себя на приусадебном участке Куницыных. Анатолий Федорович уже трижды менял место жительства, и всегда за собой перевозил эту четверку.

За прошедшие годы наш герой перепробовал 150 различных сортов винограда. Где только ни приходилось добывать посадочный материал: и в Алматы, и на Алтае, и в Узбекистане, и в Кыргызстане, и много где еще… Повезло, что работа позволяла делать это без лишних временных и финансовых затрат. Профессия дальнобойщика в этом плане удачно совпадала с любимым делом. Так что Куницын объехал изрядную часть континента в поисках новых сортов винограда.

– Я пытался вырастить старинный сорт народной селекции «дамские пальчики». У него гроздь достигает пяти кило­граммов, а ягоды красивые, очень крупные. И зимует он у нас хорошо. Но есть одна беда – вызревает только в октяб­ре. Чего я только ни мудрил – и пленкой накрывал, и другие способы пробовал, но ничего не выходило. И я понял, что этот сорт не годится для выращивания в нашей климатической зоне. Оставляю только те, которые созревают к концу августа, – поделился опытом Анатолий Куницын.

Сейчас на приусадебном участке Куницыных вызревает 11 сортов винограда. Есть и надежные, уже проверенные 30-летней практикой, которые дадут урожай при любом раскладе, а есть и экспериментальные, дальнейшая судьба которых будет определена через три-четыре года, когда молодые саженцы проявят себя на деле. К ним относятся «розовый фламинго», «верест», «виктория».

Впрочем, этот список мог бы быть гораздо длиннее. И, между прочим, был. До прошлой весны. Увы, последние два года выдались крайне неудачными для винограда. В 2023-м многие сорта прям под корень скосил град, они так и не смог­ли оклематься. А в этом году новая напасть: майские заморозки сразу же после апрельской жары. А ведь в начале сезона виды на урожай были весьма обнадеживающими, но в итоге непогода урезала плодовитость виноградника в пять раз. Однако Анатолий Федорович не унывает. У него ведь есть его надежные сорта, проверенные годами и любыми капризами природы.

– В середине весны было жарко, виноград начал расти, такие грозди увесистые сформировались, я так радовался, думал, что будет хороший урожай. В мае его открыл, и тут ударил мороз, а потом второй раз... Я всю ночь коптильник делал, пускал дым по огороду, чтобы он не дал морозу осесть. Ну вот таким образом часть винограда сохранил, но многие сорта посбрасывали соцветия. Например, «тукай» примерно 70% урожая «выкинул». Технические сорта, такие как «алешкинский», загорошился. Но все равно они что-то да дадут. А вот столовые сорта хоть и начали цвести по новой, но с опозданием на 17 дней. К примеру, «черный принц» выдал жирующую лозу толщиной с палец. А это нехорошо. Я могу в следующем году вообще без урожая остаться. В этом году не его климат. Очень вкусный виноград, и вино из него изумительное, но действительно – принц! Очень капризный. Видать, поэтому его так и назвали, – рассказывает о происходящем в саду Анатолий Куницын.

Семейный тандем

Отметим, что виноград – культура не для ленивых. Он требует тщательного ухода, причем как на этапе посадки, так и на протяжении всей жизни лозы. На винограднике нужно работать каждый день и целый день – то подкормить, то проредить, то проветрить, то прищипнуть…

Виноград как человек: у каждого сорта свой характер, а значит, к каждому нужен индивидуальный подход.

– Для меня виноград что-то вроде материала в руках скульптора, который лепит из него что хочет. Именно тот, кто выращивает виноград, формирует каждый куст, каждую лозу, каждую гроздь. На одном кусте может завязаться до 150 гроздей, но он столько не выкормит, поэтому около 50% я удаляю: верхнюю кисть оставляю, а нижнюю обрезаю. Тогда вино­град будет крупный и сладкий.

Виноград нужно формировать в процессе роста. Примерно раз в неделю делаю прищипку каж­дой лозы, то есть отщипываю сверху примерно пару сантиметров, останавливая ее рост примерно на неделю, а потом все по новой. Это делается для того, чтобы ягода напиталась необходимыми микроэлементами и набрала нужную форму. А уже в начале августа производим пасынкование лозы на 40–80 сантиметров в зависимости от мощи куста. Так лоза точно вызреет. Она должна быть не зеленой, а коричневой, древесного цвета. Иначе она не перезимует, запреет.

Ну а чтобы лоза вызрела, надо формировать кусты, прореживая их. Листья удаляю в шахматном порядке, чтобы была хорошая вентиляция. Когда ветер гуляет между кустами, никаких болячек у винограда не будет. А когда ягода покрупнее станет, обязательно обработаю свитчем. Тогда не будет образовываться плесень и виноград будет чистым, –

объясняет Анатолий Куницын.

Строго следит Анатолий Федорович и за поливом. Так, в августе виноград питается только дождями, вода из шланга – под запретом. Лоза готовится к зиме.

Свой виноградник он обустраивал долго и тщательно. 13 лет назад, как только переехал в дом на землю, до трех часов ночи копошился в огороде, чтобы создать благоприятные условия для своих «зеленых питомцев». А это очень кропотливый труд. Виноград Куницын выращивает траншейным методом.

– Чтобы сделать траншею, я выкапываю яму 60 сантиметров шириной и столько же глубиной. Засыпаю примерно 50% чернозема, 50% перегноя, добавляю горсточку нитрофоски и высаживаю саженец. Каждую траншею обшиваю шифером. Капитально все делаю. Зато потом нет никаких проблем в процессе выращивания. На зиму я лозу укладываю в эту траншею, накрываю легкими щитами, и она у меня зимует. Весной, после таяния снега, траншеи полностью наполняются водой. Я ее не вычерпываю, это своего рода консервант, – говорит виноградарь.

После зимовки Анатолий Куницын открывает виноград 9 мая и аккуратно выкладывает лозу на шпалеру. Это такая конструкция, сооруженная по обеим окраинам траншеи и представляющая собой тре­угольник из двух металлических труб высотой метра в два, скрепленных между собой проволокой, которые и поддерживают растения.

Любопытно, что к шпалерам приноровилась и супруга Анатолия Федоровича. Таким методом Лилия Альбертовна выращивает помидоры. И бед не знает.

– Я называю их «ленивыми помидорами», потому что не нужно постоянно наклоняться, чтобы их подвязывать. Муж мне соорудил шпалеры, проволоку натянул, я кустики тапенером закрепила – и все, ничего делать не нужно. Сейчас у меня растет 33 сорта помидоров по два кустика каждый. Это принципиально новые сорта, семена привезены из Прибалтики. Это необычные томаты, они антоциановые – у растения есть природный пигмент, придающий плодам фиолетовый цвет. Но когда они полностью созревают, становятся красными, – рассказывает Лилия Куницына.

Как и Анатолий Федорович, Лилия Альбертовна испытывает каждый новый сорт, записывает все характеристики в специальный блокнотик, чтобы выбрать понравившиеся ей томаты для выращивания в последующие сезоны. Такой вот скрупулезный подход к огородничеству в семейном тандеме.

Продуктивный огород

Небольшой клочок земли Куницыны умело делят на двоих. Здесь удачно соседствуют и клубника, и малина, да в общем все культуры, что выращивает каждый у себя на даче. Но большую часть приусадебного участка занимает, конечно же, виноград. И Лилия Альбертовна охотно поддерживает мужа в его увлечении, ведь виноград – любимое лакомство внучат, да и сами супруги с удовольствием поедают вкусные плоды.

– Я не ставлю цель собрать много винограда, ведь земли у меня мало. Будь соток 20, я мог бы один только куст разогнать до шести метров, и с него потом можно 50 килограммов снимать. Представьте, если бы у меня было 50 кустов и каждый давал по 50 кило! – мечтательно вздыхает Анатолий Куницын.

Впрочем, даже на имеющемся земельном участке Анатолий Федорович собирает урожай, которому любой бывалый дачник позавидует. Исключительно плодовитым выдался 2022 год. Тогда Куницыны сняли 400 кг винограда. Над тем, куда девать такие объемы, супруги голову не ломают. Часть съедается, но львиная доля уходит в производство – готовят из винограда разные напитки – вино, чачу, даже коньяк, которыми потом потчуют гостей. Их напитки из винограда высоко ценят даже родственники из Германии, для которых гостинцы с костанайщины – самые долгожданные.

В общем, труды Куницыных по праву можно назвать благородными. К тому же благодаря им в Костанайской области существенно расширился список выращиваемых сортов винограда. Когда они начинали свое дело, в регионе культивировали только шесть сортов, а сегодня уже больше двух тысяч. И в этом, несомненно, есть заслуга Куницыных.