Не для галочки, а для жизни

К государственному языку у Екатерины Скударновой отношение ровно по Абаю: чем свободнее владеешь, тем лучше понимаешь культуру народа

фото предоставлено Екатериной Скударновой

На востоке страны Екатерину знают как журналиста-универсала, профессионально работающего и в казахоязычной, и русскоязычной среде. Она выросла в многонациональном Кокпектинском районе области Абай, который часто сравнивают с большой семьей. Несмотря на то что по документам девушка зарегистрирована как русская, в ней есть алтайские, татарские и калмыкские корни.

– Я ощущаю себя скорее тюркской девушкой, – признается Екатерина. – Для меня, родившейся в Казахстане, абсолютно естественно и комфортно общаться с людьми разных культур.

Интерес к казахскому языку у Кати с раннего детства. В ее родном селе Бигаш никто никогда не делил людей по национальности – казахи, русские, татары, немцы, украинцы жили дружно, общались семьями, ходили друг к другу в гости. Казахским как родным владел дедушка по маминой линии Владимир Василье­вич Коновалов – ветеран Великой Отечественной войны. В селе дед был одним из самых уважаемых аксакалов. Семена любви к языку в душу девочки заронила и соседка Кайнипа. Апашка учила играючи: называла простые предметы на русском языке и просила перевести на казахский. Например, она говорила «стул», а ребенок отвечал «орындық». Соседка говорила «зеркало», девочка – «айна».

– Я замечаю, что многие слова чаще говорю на казахском, – улыбается Екатерина. – Например, чаще говорю айна, а не зеркало.

Ірімшік и кұрт – вкус этих продуктов запомнился Кате на всю жизнь, и наверное, никто уже не сможет пов­торить тот особенный рецепт, который знала только любимая соседка. Кайнипа-апа была и замечательным наставником, и просто очень добрым человеком.

Кате всегда легко давались языки. В школу она пошла, уже свободно владея государственным и русским. Родители выбрали для обучения класс с русским языком, хотя, как позже признавались в семье, в этом не было особой необходимости.

– Всегда была тяга к лингвистике, – рассказывает девушка. – Я с детства запомнила высказывание Абая из

25-го слова назидания: «Знание другого языка и культуры делает человека равноправным с этим народом, он чувствует себя вольно. И если заботы и борьба этого народа ему по сердцу, то он становится искренним и преданным сыном человечества». Полностью согласна. Я с начальной школы интересовалась еще английским и сейчас, даже без постоянной практики, могу объясняться и понимать собеседника.

В своей семье Екатерина с малых лет видела и тюркскую культуру, и русскую. Она очень любит этничес­кие украшения и с удовольствием носит казахские серьги и кольца. Изделия от зергеров, отличающие­ся особой эстетикой, девушка использует как элемент личного стиля.

В профессиональном плане знание казахского – это бесспорное «стопудовое» преимущество Екатерины. Она всюду своя. На заре карьеры, когда молодой корреспондент районной газеты «Жұлдыз – Новая жизнь» приезжала в отдаленные села Кокпектинского района, она легко брала интервью у казахоязычных собеседников. Позже, уже в штате областных СМИ, она легко освещала мероприятия, проходившие на государственном языке. Руководство выбирало для таких поручений именно Скударнову, зная, что информация получит отражение без искажений.

– Я начинаю говорить на казахском и вижу сначала легкое удивление, а затем уважение и доброжелательность, – рассказывает журналист. – В работе мы в основном используем деловой стиль общения. Свои материалы я пишу на двух языках, часто даже думаю на казахском.

Бывают и забавные ситуации. Когда Катя оказывается среди незнакомых казахоязычных людей, приходится иногда слышать: «Анау сары қыз журналист екен». Тогда она с улыбкой начинает разговор на казахском и видит в ответ смущение и искреннюю радость.

Своеобразие казахского языка, по словам Екатерины, кроется в специфических звуках, характерных в целом для тюркской группы. По интонации, мимике и произношению, например ө, қ, ң или һ всегда можно отличить носителя языка от человека, который только начинает изучение. Зачастую новички произносят гласные не мягко, а наоборот, твердо, поэтому наше любимое слово «теңге» иногда звучит как «тэнге». И это режет слух.

– Ни в коем случае не осуждать в таких случаях, а спокойно показывать, как правильно произносится то или иное казахское слово, – высказывает мнение Катя. – Я бы посоветовала тем, кто хочет выучить казахский, не ограничиваться уроками или просмотром материалов, а полностью погрузиться в языковую среду. Пожить в ауле, почувствовать культуру и быт, понаблюдать, как казахи общаются между собой. Это и есть настоящая практика. Это как учиться плавать: просто заходишь в воду и либо плывешь, либо нет. Все зависит от тебя самого.

Еще одним преимуществом, которое дает знание казахского языка, девушка называет более легкое общение с турками, кыргызами, уйгурами, татарами – всеми, кто относится к тюркской группе.

– Искренне призываю всех, кто живет в нашей стране, изучать казахский язык, – заключает Екатерина. – И не для галочки, а для жизни. Язык – это часть культуры, он открывает больше возможностей для общения, понимания и единства.