Ошибки – это часть обучения

«Қорықпаңыз, қателесу – үйренудің бір бөлігі» – «Не бойтесь, любая ошибка – это часть обучения», – с улыбкой отвечают им преподаватели, внушая начинающим спокойствие и уверенность. Затем на каждом занятии терпеливо повторяют каждое новое слово, следят за произношением, радуются правильно построенному предложению не меньше самих учеников. И боязнь ошибиться проходит без следа, потому что слушатели начинают говорить, понимать и чувствовать казахский язык.

Центр развития языков в Сандыктауском районе открыт в 2007 году. С той поры через его учебные аудитории прошли больше сотни людей разных возрастов и профессий. Это государственные служащие, сотрудники полиции, отдела ЧС, районной больницы, школ и детских садов, территориальной инспекции, «Қазақтелеком», Казпочты, акиматов сельских округов. Их встречают преподаватели Аяжан Султанова, Гуляим Курманбаева, Мендыбай Копобаев во главе с руководителем центра Асем Рахимовой. Казахский язык для каждого из них давно уже не просто предмет, а дело жизни, и они с удовольствием делятся знаниями со своими учениками.

Говоря о своих коллегах, руководитель центра подчеркивает: каждый преподаватель мотивируем искренним желанием слушателей знать государственный язык. Понимание того, что личный вклад важен для общего результата, заставляет искать и находить наиболее эффективные формы и методы работы.

Сама Асем Рахимова пришла в Центр развития языков в 2012 году, работала сначала преподавателем, затем методистом. Выбор профессии не был для нее случайным. После окончания школы с русским языком обучения поступила в Высший казахский педагогичес­кий колледж им. Ж. Мусина, а затем продолжила образование на филологическом факультете университета им. Ш. Уалиханова. Сегодня, как филолог и руководитель, она убеждена: обучение казахскому языку – это гораздо больше, чем изучение правил грамматики. Важно помочь человеку почувствовать язык, понять его красоту, богатство, научить свободно использовать в повседневной жизни.

Это и возможность объединять людей, помогать им лучше понимать друг друга, чувствовать себя частью общей национальной культуры. Асем Рахимова искренне радуется, когда ученики обретают уверенность в том, что любой язык открывается каждому, кто готов говорить на нем от души.

Сегодня центр посещают 104 слушателя. Интерес к изу­чению государственного языка очевиден.

– Все чаще жители нашего района идут на курсы, потому что хотят свободно владеть языком для профессионального роста, повседневного общения, чтобы лучше узнать национальную культуру. Их искреннюю заинтересованность видно с первых занятий, – говорит Асем Максаткызы.

Важную роль играет и обновление подходов к обучению. Поз­воляют изучать язык в удобном темпе мобильные приложения, образовательные проекты. Беря за основу рекомендуемые разработки уроков, преподаватели стараются какие-то из них упрос­тить, другие «оживить», чтобы заинтересовать людей. Широко используют диалоги на различные темы, что очень нравится слушателям. Сегодня благодаря интернет-программам практикуется и дистанционное обучение.

Конечно, на занятиях по изу­чению языка не обойтись без грамматики и лексики. Особое внимание уделяется приобщению слушателей к духовному наследию казахского народа. В частности, это чтение и обсуж­дение «Слов назидания» Абая, знакомство с произведениями отечественной литературы, участие в литературных и языковых челленджах, которые также помогают развивать речевые навыки и интерес к казахской культуре.

– Когда видишь, как слушатели свободно читают Абая или участ­вуют в очередном языковом челлендже, присылают звуковые поздравления с праздниками – это большая радость и награда. Особенно вдохновляет искренний интерес учеников. Они постоянно звонят, задают вопросы – такое желание мотивирует и нас искать новые подходы к обучению, поддерживать каждого на этом пути, – говорит Асем Рахимова.

Об успешной работе говорят и результаты. В этом году центр самостоятельно провел КАЗТЕСТ на районном уровне. Слушателям предстояло выполнить задания по аудированию, лексике и грамматике, продемонстрировать навыки работы с текстом. Экзамен прошли более ста человек, и каждый успешно подтвердил уровень своих знаний.