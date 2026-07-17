Мост, соединяющий людей, культуры и судьбы

В Приаралье есть немало представителей разных этносов, которые не только прекрасно владеют казахским языком, но и обучают других. Одна из тех, кто вносит огромный вклад в пропаганду государственного языка, – Елена Пак. Она председатель РОО «Ассамблея жастары» по Кызыл­ординской области, руководитель клубов «Абай қазынасына саяхат» и «Мәміле».

Елена родилась 13 июня 2001 года в знаменитом ауле Акмая Шиелийского района. Аул (бывший колхоз «Авангард») известен тем, что во времена СССР 16 его тружеников-рисоводов за свой ратный труд удостоились звания Героя Социалистического Труда.

– В 1937 году в Казахстан с Дальнего Востока было депортировано около 100 тысяч корейцев, из них 50 тысяч поселились в Кызылординской области, – рассказывает Елена Владимировна. – Низкий поклон казахам, которые в те трудные годы делились с переселенцами последним куском хлеба. Сейчас в регионе живет уже четвертое поколение прибывших в то время корейцев. Так село Акмая стало второй родиной нашей семьи. Мой дед Виталий Пак был рисоводом-механизатором, а бабушка Светлана Лян – бухгалтером в сельсовете. Мои родители, Владимир и Татьяна, и сейчас живут и работают там.

Казахский язык Елене близок с раннего детства, поскольку все ее соседи в ауле были казахами. Так она узнала традиции, обычаи, фольклор.

– Помню, как в первом классе была ведущей на школьном празднике – прощании с букварем, – рассказывает Елена. – Тогда многих земляков удивило то, как маленькая корейская девочка так ладно говорит и поет по-казахски. В старших классах я углубилась в изучение языка и овладела им в совершенстве. Одноклассники всегда были дружелюбны. Особая благодарность моим школьным учителям, они поддерживали мое стремление к знаниям. Я очень люблю казахскую литературу: прочитала роман Мухтара Ауэзова «Абай жолы», знаю наизусть поэму Абая «Ескендір» и около двухсот стихотворений Абая, Мукагали Макатаева, Туманбая Молдагалиева и других акынов.

В 2018 году после окончания с отличием средней школы № 49 Елена поступила в Кызылординский университет им. Коркыта-ата на филологический факультет. После продолжила учебу в Центрально-Азиатском Инновационном университете в Шымкенте. Оба вуза девушка окончила с отличием. Елена имеет академическую степень магистра педагогических наук по образовательной программе «Казахский язык и литература».

Трудовую деятельность начала еще в студенческие годы. Летом работала вожатой в детских лагерях отдыха. После преподавала казахский язык активистам этнокультурных объединений в Центре обучения языкам Кызыл­ординской области. В 2022 году девушка возглавила РОО «Ассамблея жастары» по Кызылординской области и молодежное движение областного филиала «Ассоциации корейцев Казахстана», стала представлять Кызылординскую область в Молодежном совете при ООН в Казахстане.

Елена Пак – победительница республиканских олимпиад по гуманитарному направлению, Абаев­ских чтений и других конкурсов. За популяризацию государственного языка и значимый вклад в развитие общества она отмечена благодарственными письмами акима области, юбилейной медалью Ассамблеи народа Казахстана и Почетной грамотой Президента РК Касым-Жомарта Токаева. А в январе текущего года на V Национальном курултае в Кызыл­орде из рук Главы государства Елена получила государственную награду – медаль «Шапағат».

Рассказывая о работе на посту председателя «Ассамблея жастары», Елена отметила, что объединение было создано в 2021 году по поручению Президента. Главная цель организации – развивать молодежные инициативы, укреп­лять общественное согласие и единство, повышать социальный уровень молодежи.

– За пять лет мы реализовали около сотни мероприятий, усилили работу в направлениях Social assembly, «Бірлік тілі», «Ел мұрасы», «Таза орта», «Қасиетті парыз», «Жастар медиа», – говорит Елена Пак. – Ряд крупных проектов был реализован на республиканском и международном уровнях. Одну из своих программ мы презентовали в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

В апреле 2025 года Елена Пак стала участницей масштабного республиканского форума молодежи «Сыр елі – достық мекені», приуроченного к 30-летию АНК.

– Елена является примером для окружающих, – говорит ее коллега Асель Абзал. – Она не только свободно владеет казахским языком, но и обучает ему других. Отмечу ее активность в общественной работе и настойчивость в пропаганде национальных ценностей. Медаль «Шапағат» – высокая оценка ее работы. Это результат трудолюбия, тяги к знаниям и преданного служения родной стране.