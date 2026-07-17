Включайся, интересуйся, запоминай, говори

Он – городской житель, но в детстве каждое лето проводил в селе. И не заметил, как казахский стал частью его жизни. Даже если были непонятные слова, их могли объяснить друзья или отец, выросший в ауле. К школе уровень знаний был такой, что многие выражения ребенок понимал интуи­тивно, по ситуации. В старших классах Василий стал побеждать на олимпиадах по казахскому языку, причем высокие оценки он получал благодаря импровизации и фантазии. В вузе студент дополнил коллекцию побед третьим местом на областной олимпиаде.

– Когда я учился в университете, еще вовсю пользовались аудиокассетами и CD-дисками, – рассказывает Василий. – На втором курсе мне как призеру олимпиады вручили навороченный плеер. Этот приз стал лучшим мотиватором!

Чуть позже молодой человек стал участником областного телепроекта, направленного на продвижение государственного языка. Тогда в Усть-Каменогорск специально приехал Канат Тасибеков, автор популярнейшего учебника «Ситуативный казахский». Несколько месяцев Василий после рабочего дня на стройке проводил вечера на телестудии – участвовал в конкурсах, снимался, выполнял задания. Личным примером показывал: знать казахский – это круто, модно, интересно. Пока шоу добралось до финала, появилось море горожан, пожелавших изучать государственный язык. То есть проект попал в яблочко!

– В итоге при городской библиотеке имени Оралхана Бокея открылся клуб казахского разговорного. Его так и назвали «Кел, сөйлесейік» – «Приходи, поговорим». Меня пригласили как мотиватора – подогревать в людях интерес. Мы стали проводить викторины, квизы, праздники. Когда от группы чувствуешь отдачу, забываешь, что до этого несколько ночей не спал. А все потому, что есть результат, ты сам заряжаешься позитивом, – продолжает Василий.

Состав учеников клуба – от школьников до пенсионеров. Кто-то приходит с железобетонной целью заговорить, но пропадает после первого же занятия. А бывают такие, что заглядывают просто за компанию с другом, но вдруг загораются и становятся постоянными слушателями. На первых порах практически у всех в голове есть барьер из стеснительности и страха ошибиться. Василий объясняет своим подопечным: сегодня вы просто зашли в магазин, поздоровались, завтра попросили водителя такси продиктовать номер, послезавтра уточнили у прохожего нужный адрес... Словарный запас сам себя не накопит. Фразы запоминаются, только если разговаривать.

– Мы даем базовый список слов и предложений, их надо применять, – отмечает знаток языка. – Например, отличный тренажер – разговор с детьми во дворе. Если ребенок тебя понимает, это супер! Еще лучше съездить на рынок и поторговаться: «Бұл еттің келісі қанша? Ой бой, бұл тым қымбат... Жеңілдік бар ма?» Все и без перевода понятно. И это же заводит, это интересно!

Самому Василию знание казахского дало бесспорный бонус в любимом деле. Он может вести торжества хоть в казахоязычной аудитории, хоть в русскоязычной. Например, в Instagram фурор произвело видео с его поездкой на свадьбу в Новосибирск. Гость покорил сибиряков восточным колоритом. Он произнес тост на казахском, завел весь зал казахскими музыкальными композициями, внес в торжество искренние, теплые эмоции. Видео разлетелось по всем пабликам. Ни одного негативного комментария, все от души радовались за красивую свадьбу и «настоящего казаха» Василия.

– Мероприятия могут быть разными, но как только ты произносишь «Қош келдіңіздер», градус доброжелательности начинает рас­ти, – с улыбкой отмечает Василий.

Своих учеников на курсах «Кел, сөйлесейік» ведущий тоже учит волшебным словам: «Қуана қарсы аламыз!», «Қонақ келсе, құт келеді», «Келген қадамдарыңыз құтты болсын!». Выучи их – и доб­рые отношения с соседями гарантированы. Некоторые выражения, которые сам Василий называет золотыми, не имеют перевода, их просто нужно понимать интуитивно и знать. Например, в том же учебнике Каната Тасибекова приведены пожелания, принятые во время старинного обряда тұсау кесу – разрезания пут у малыша. Их произносят только целиком, и только так – целиком – необходимо выучить и запомнить.

Свой казахский креатор и ведущий постоянно совершенствует. Если во время мероприятия вдруг не хватает словарного запаса, он не комплексует, говорит как знает, но позже обязательно возвращается к теме и находит нужные выражения. Слушателям курсов Василий советует пользоваться таким помощником, как телевизионный контент. Многие сериалы идут с субтитрами, программы – блоками на русском и казахском языках. Без труда можно освоить язык, если учить казахские песни.

– В какой-то момент моего уровня казахского стало хватать, чтобы быть ведущим, – заключает Василий Березовский. – Но мне еще многому надо учиться. Казахоязычная среда вокруг нас, – только включайся, интересуйся, запоминай, говори.