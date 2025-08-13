В экспозиции «Жанарым­дағы жарқын күн» представлено более 30 работ. Каждая картина, по мнению организаторов, вызывает волну внутренних переживаний.

Цель выставки – расширение возможностей талант­ливых граж­дан, имеющих проблемы со здоровьем, повышение творческого потенциала участников, адаптация людей к искусству независимо от их физических возможностей путем развития тактильного восприятия, воображения, мелкой моторики, укрепления уверенности в своих силах.

Проводником в мир творчества для незрячих людей из Аксу стал знаменитый казахстан­ский художник, член Союза художников РК Ренат Елубаев. Сначала он сам научился рисовать с повязкой на глазах, а потом начал учить искусству живописи незрячих.

Заслуженное признание посетителей выставки получили уникальные работы – «Голубь» Аманжола Тулегенова, «Воспоминание» Касымхана Жумабаева, «После дождя» Розы Дурмановой, «Дерево жизни» Александра Пирогова.

– Не зря говорил Пабло Пикассо: «Живопись – занятие для слепцов. Художник изоб­ражает не то, что видит, а то, что чувствует». Ведь истинное искусство рождается из переживаний, эмоций и личного восприятия мира. Особенно ярко это проявляется в произ­ведениях людей с ограниченными возможностями, чьи картины наполнены особой искренностью и внутренней силой. Каждая картина – это безмолвный рассказ о себе, своих чувствах и тревогах, – говорит Ренат Елубаев.

Организаторами выставки выступили отдел культуры и развития языков акимата города Аксу Павлодарской области и областное общественное объе­динение «Казахское общество слепых».