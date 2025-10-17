Родной край вдохновляет

Палитра
458
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

В таразском Доме дружбы прошла третья персональная выставка местного художника Владимира Худякова «Магия пейзажа. Исцеление».

фото автора

Живописец представил на суд зрителей более 30 картин, написанных маслом. Их трудно спутать с работами других коллег по цеху: за много лет творчества автор экспозиции выработал свой неповторимый почерк. Его пейзажи поражают зрителей богатой цветовой палитрой, интересными сюжетами, высокой детализацией, красотой и реалистичностью.

Примечательно, что Владимир одинаково комфорт­но чувствует себя, работая как на бумаге и картоне, так и на ДВП и холсте. В своем творчестве он использует не только разные техники, но и форматы, что делает картины жамбылского живописца еще привлекательнее. В них остро ощущается единение автора с природой.

Как выяснилось, Владимир Худяков, помимо изобразительного искусства, любит горный туризм. Именно по этой причине в его работах можно довольно часто увидеть скалистые плато, горные хребты и снежные шапки на вершинах. Эта тема в творчестве таразского художника одна из самых любимых. Ее можно проследить по работам «Закат на перевале», «Горное озеро. Весна», «Полуденный зной», «Зимний ручей», «Там, где рождается Аксу», «Весенний ветер» и другим.

– Всю свою сознательную жизнь, за исключением нескольких лет, проведенных за рубежом, я посвятил творчеству, которое тесно связано с природой аулиеатинского края. Здесь я родился и вырос, именно поэтому мне все это близко и дорого, – признался автор выставки.

Нередко с друзьями Владимир уходит в поход. Бывает, взяв с собой рюкзак со всем необходимым, включая бумагу, карандаши и краски, может на несколько дней погрузиться в процесс рисования, сидя на камне где-нибудь в горах. Его задачей является создание набросков и эскизов, которые затем, как правило, превращаются в полноценные масляные полотна или акварельные работы.

– С развитием цифровых технологий появилась возможность делать фотографии тех мест, которые мне нравятся. Уже дома по ним пишу картины. Это, несомненно, облегчает работу и значительно экономит время. Все, что изображено мною, – это наш родной край – от Киргизского хребта до Таласского Алатау, – рассказал художник.

В его работах наверняка многие узнали ущелья Бота-Мойнак, Макпал и Карасай, реки Аса, Аксу и Терис, перевалы Шынгыс и Кызыл-Кайнар, Майскую рощу и горы Каратау. Удивляет, как точно и детально Худяков передает фактуру и цвет, подбирает нужные тона, создавая игру света и тени. Его картины показывают не только горную местность, но и сельские виды: высохшая трава, которую разгоняет степной ветер, потемневшие от солн­ца камни и низкие саманные дома. Таразский мастер кисти интересуется историей страны, которая прослеживается в полотнах «Город», «Древний Тараз» и «Улочка старого города».

В настоящее время Владимир Худяков занимается сбором материалов для своих городских пейзажей на тему древнего Тараза. Художник планирует сделать акцент на достоверности изображений строений далекой эпохи.

– Художник живет своими картинами, а те, в свою очередь, – энергией, чувствами и эмоциями зрителя. То, что живописец видит вокруг, подмечая какие-то детали, о чем думает и мечтает, что хочет сказать вслух, но молчит, – все это, как правило, он передает с помощью кисти и красок. Это его способ самовыражения, – говорит Владимир Худяков.

#выставка #живопись #Владимир Худяков

