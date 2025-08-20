«Кері»⁄«Reverse» – яркое отражение авторского художественного языка, глубоких философских поисков и творческой эволюции. Особенность стиля автора проявляется в композиционной целостности изображений, созданных с помощью четких линий, и их динамике. Каждое произведение – это синтез художественных идей, призывающих заглянуть в таинственные глубины мира. Мифологические, символические и философские мотивы в работах художника затрагивают вечные темы: человек и мир, дух и материя, время и пространство.

Композиционные идеи Аскара Ахамана направляют зрителя к внутреннему духовному поиску. Например, формы и цвета, движение пространства и времени в таких произведениях, как «Тишина», «Отчий дом», «Признаки одиночества», «Ожидание», «Сон», «Отцы-основатели», «Начало жизни», побуждают к размышлениям о предназначении нашей жизни. Образы Аскара Ахамана перекликаются с внутренним миром человека.

Художник мастерски передает реальное бытие художественным языком, при этом заставляя зрителя задуматься не только о внешних впечатлениях, но и о духовных переживаниях. Такие произведения дают возможность по-новому осмыслить бесконечные связи между жизнью и смертью, одиночеством и надеждой, началом и концом.

Аскар Ахаман родился в 1978 году в поселке Мырзакент Южно-Казахстанской области. В 1996-м окончил Шымкентский городской художественный колледж им. А. Кастеева, а затем Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова. С 2003 года участвует в международных и республиканских выставках. Его работы представлены в музеях Казахстана, России, Кипра и в частных коллекциях.