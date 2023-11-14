Не игры, а издевательства

Общество
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Екатерина Бескорсая

В Павлодаре накажут педагогов и родителей, которые скрыли факт сексуального принуждения в отношении второклассника.

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Учащийся четвертого класса понуждал второклассника к совершению действий сексуального характера, третий ребенок снимал это на телефон. О случившемся общественность узнала спустя более месяца – родители павлодарской школы № 4, к которым попало это видео, опасаясь за своих детей, обучающихся вместе с виновниками произошедшего, обратились к депутату городского маслихата Гульжайне Даримовой. И только когда депутат предала обращение огласке, выяснились реальные обстоятельства инцидента.

Суть дела обсудили на вне­очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних с участием представителей отдела образования, полицейских, уполномоченного по правам ребенка и общественности. Стоит отметить, что попытка взрослых умолчать о произошедшем только усугубила ситуацию: соцсети уже полны слухов о том, что старшеклассник изнасиловал второклассника в школьном туалете. На самом деле инцидент произошел не в стенах школы, а дома у одного из трех мальчиков, живущих в одном дворе, и самого страшного – изнасилования – не было. Тем не менее детское поведение в этом случае было явно за гранью, и его сложно оправдать нелепыми детскими шутками.

– Это произошло в конце сентября. Школа узнала об этом от родителей 3 октября, – отметила заместитель акима Павлодара Светлана Гладышева. – Как поясняют педагоги, по просьбе всех трех родителей они данный факт оставили на рассмот­рение самой школы. То есть способствовали тому, чтобы данная ситуация не вышла за пределы учебного заведения.

И тем не менее утаить это не удалось – видео пересылалось и попало к родителям других школьников, которые и написали обращение к депутату.

Согласно Закону РК «О статусе педагога», он обязан незамедлительно сообщать о подобных фактах правоохранительным органам. Поэтому по итогам служебного расследования и заседания комиссии директора школы, завуча по воспитательной работе, социального педагога, психолога и классных руководителей всех трех школьников привлекут к административной ответственности. После окончания проверки педагогов ждет и дисциплинарное взыскание. При этом классный руководитель одного из школьников уже уволилась, а директор школы в это время вышла на больничный.

– В отношении родителей также инициировали привлечение к административной ответственности. Родителей четвероклассников – в связи с тем, что они не справляются с воспитанием детей, второклассника – за несвоевременно оказанную ребенку помощь и необращение в полицию, – добавила Светлана Гладышева.

В департаменте полиции уточнили, что материалы в отношении родителей учеников четвертого класса и администрации школы по ст. 127 и 127-1 КРКоАП РК уже направили в суд.

Между тем специалисты подчеркивают, что условия для нравственного формирования личности ребенка закладываются родителями – и здесь не бывает возраста, когда «рано». Как считает психолог проект­ного офиса «Тәрбие алаңы» Ирина Карпова, нравственно-половое воспитание нужно начинать с самого первого дня жизни ребенка. В подростковом возрасте будет поздно.

– Ребенок формируется в с­емье. В начале его жизненного пути, даже в годик, ребенку уже можно внушать нормы морали и нравственности. К шести годам формируется целая база представлений о мире, и наша задача – эту базу наращивать. Дальше родители, школа могут пытаться ему внушить определенные этические нормы, но если не будет базы, то никакого духовного роста не получится, – говорит эксперт.

Сейчас дети посещают занятия в школе, продолжают общаться между собой. По заверениям взрослых, они и не осознали серьезности своего поступка. На заседании комиссии рекомендовано все-таки оказать детям психологическую помощь, чтобы минимизировать возможные последствия.

#Павлодар #депутат #школьники #родители #общественность #сексуальное принуждение

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