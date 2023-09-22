Не кладите трубку!

Гульжан выросла в селе Енбекши Курмангазинского района Атырауской области в семье простых сельских тружеников. Она училась в девятом классе, когда умерла мама. С тех пор чувство ответственности и большая выдержка стали главными чертами характера девочки, которая всегда старалась поддержать отца. Училась хорошо, особенно ей нравились точные науки, потому, окончив школу, отправилась в Атырау поступать на физико-математический факультет педагогического института. Профильные предметы сдала хорошо, но из-за истории не набрала нужные баллы. Домой возвращаться не стала, осталась в городе. Устроилась санитаркой в железнодорожную больницу. Старательно наводя чистоту в палатах, приглядывалась к работе врачей и медсестер, которые восстанавливали здоровье больных. Так постепенно появилось в ней уважение к великому труду людей в белых халатах, а через пару лет и желание оказаться в их кругу. Мечта о будущей профессии круто изменилась, и девушка решила поступить в Западно-Казах­станский государственный мединститут.

По окончании вуза она не вернулась домой из Актобе, ее оставили на кафедре. Вскоре вышла замуж, один за другим родились два сына. Когда они подросли, вышла на работу, но уже в службу скорой медицинской помощи. Почти двадцать лет была «на линии», ездила по вызовам. Память хранит много разных случаев, педиатрам приходится сталкиваться с самыми неожиданными ситуациями.

– Для вызова к ребенку бывают разные причины: судороги, ранения, падения с высоты, ДТП. Лет десять назад это случилось. Шестимесячный ребенок выпал из окна седьмого этажа многоэтажки. Малыш умер сразу от ран, несовместимых с жизнью. Нашей бригаде пришлось успокаивать родителей, которые были в истерике. Они заперли дверь, не выпускали нас, требуя воскресить ребенка... Когда случается дорожная авария, кругом собирается много людей, они отвлекают нас, когда пытаемся реанимировать пострадавших. Мы спешим на вызов, а бывает, что дороги нет и не добраться до нужного дома. Помню, после большого снегопада занесло окраину города так, что не могли проехать по сугробам. Пошла пешком к годовалому ребенку, на которого опрокинулся чайник с кипятком.

С ним на руках, соблюдая всю возможную осторожность, добралась до машины, – вспоминает случаи из своей богатой практики Гульжан Кайсагалиевна.

Три года назад ее, специалиста с большим практическим опытом, пригласили в информационно-оперативный диспетчерский отдел только что созданной областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи. И это был очередной жизненный экзамен.

Рабочий день начинается в 8.30, затем целые сутки постоянно на телефонной связи. В диспетчерской одновременно звонки принимают десять человек, она старшая в смене. В большом зале, где на экране во всю стену без конца сменяются адреса, редко возникает тишина. Подсчитано, в среднем за сутки поступает более тысячи звонков. На одного диспетчера приходится примерно 140–150. Многими качествами должен обладать человек, принимающий сигнал беды из городской квартиры или с пустыря, где рядом ни души, с места пожара или ДТП.

– Постепенно привыкаешь к такому напряженному графику. Все случаи трудные, легких не бывает. Нужно четко услышать того, кто на другом конце провода. Бывает, ветер заглушает, поэтому просим отойти в укромное место, где слышимость лучше. И не двигаться. Просим собеседника успокоиться и максимально ясно рассказать, что случилось, объ­яснить симптомы. И далее ведем его, подсказываем, что делать, пока до места трагедии доберется дежурная бригада, или диктуем ближайший адрес медицинского объекта, где обязательно помогут, – делится старший врач службы 103.

Консультации должны быть понятными и действенными, поэтому нужно постоянно получать новые знания, приобретать навыки. Для этого периодически проводятся занятия. Вызовы подразделяются на четыре категории. Первая – это, конечно же, экстренный вызов, когда случилось ДТП, пострадавший упал с большой высоты, такое чаще случается летом, когда человек потерял сознание, остановилось сердце, случилось кровотечение, отравление. Перечислять можно долго, и на каждый случай предписаны определенные действия.

В любом случае до прибытия бригады неотложной помощи даются рекомендации, чтобы облегчить участь пострадавшего.

Часто обращаются пожилые люди, беспокоясь о своем самочувствии, подробно делятся показаниями, рассказывают, какую таблетку уже приняли. Зачастую именно они бывают встревожены, беспокойны. Иногда и не нужно выезжать к ним, достаточно дать правильный совет при должном анамнезе. Дальше последует роль участкового.

Все же работа «вслепую», ориентация по жалобам вызывает большое восхищение у человека, далекого от медицины. Гульжан Кайсагалиевна отмечает, что люди ценят их труд, благодарны. Поддерживает ее и семья, которая понимает, с какого дежурства она возвращается. Ее муж работает автоэлектриком в сервисе. Старший сын, окончив железнодорожный институт, занялся частным бизнесом. Младший учится в региональном университете имени К. Жубанова на программиста. В роду больше нет медиков, да и сыновья сделали собственный выбор, далекий от этой сферы. И все же все с почтением относятся к профессии мамы. Это ее окрыляет, а еще она рада, что трудится в замечательном коллективе.