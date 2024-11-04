Не менее 10 человек погибли в результате извержения вулкана в Индонезии

В мире , Происшествия
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В целом извержение затронуло не менее 10 тысяч человек

Фото: Center for Volcanology and Geological Disaster Mitigation Agency via AP / golosameriki.com

Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям Индонезии сообщило, что в результате извержения вулкана на удаленном острове Флорес погибли по меньшей мере 10 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Golosameriki.com

Извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки началось около полуночи. Вулкан выбросил густой горячий пепел на высоту 2 тысячи метров, и он упал на несколько деревень, из-за чего загорелись дома, включая женский католический монастырь. Об этом сообщил сотрудник поста наблюдения за вулканом Фирман Йосеф.

По его словам, вулканический материал был выброшен на расстояние до 6 километров и близлежащие города и деревни были засыпаны тоннами вулканических обломков, из-за чего местные жители были вынуждены бежать.

Представитель агентства Абдул Мухари сообщил, что спасатели продолжают поиски погибших под обрушившимся домами. По его словам, все обнаруженные тела, включая одного ребенка, были найдены в радиусе 4 километров от кратера.

По словам Мухари, извержение затронуло не менее 10 тысяч человек. Некоторые перебрались к родственникам, а местные власти готовят школы для использования в качестве временных укрытий.

Августа Палма – глава Фонда Святого Гавриила, в ведении которого находятся монастыри на преимущественно католическом острове, сообщила, что одна монахиня погибла, еще одна пропала без вести.

«Наши монахини в панике выбежали в темноте под дождь из вулканического пепла», – сказала Пальма.

Около 6 500 человек были эвакуированы в январе после того, как вулкан Левотоби Лаки-Лаки начал извергаться. Правительство было вынуждено закрыть аэропорт на острове, и он остается закрытым из-за сейсмической активности.

Это уже второе извержение вулкана в Индонезии за две недели. 27 октября произошло извержение вулкана Марапи в провинции Западная Суматра – одного из самых активных вулканов страны Левотоби Лаки-Лаки – один из 120 действующих вулканов Индонезии – островной страны с населением 280 миллионов человек.

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