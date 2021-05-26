Не мешайте работать

Свидетельство тому – жалобы предпринимателей в совет по защите их прав и противодействию коррупции при РПП «Атамекен». Не было такого дня, чтобы в приемную председателя структуры Есимхана Курмангазина кто-нибудь да не обратился.

Личные приемы проходят нынче как в офлайн, так и в онлайн-формате. В практике и выездные приемные. Обращаются бизнесмены по самым разным вопросам. Только в прошлом году со своими проблемами в совет обратилось 154 предпринимателя. В основном, их волнуют вопросы, связанные с земельными отношениями, административными барьерами, госзакупками, санитарными требованиями, налогообложением.

К примеру, на прошлой неделе в совет в течение дня обратились сразу трое предпринимателей. Один из них – руководитель ТОО «ПГС Бестамак» Рустем Кулышов. Он был явно расстроен обстоятельствами, сложившимися на производстве из-за недопонимания со стороны госструктуры в лице управления индустриально-инновационного развития области (УИИР).

В качестве недропользователя ТОО в марте 2018 года заключило с управлением контракт на добычу песка на месторождении Бестамак в Алгинском районе согласно ежегодным объемам, установленным госорганом. Все складывалось, казалось бы, неплохо.

По словам директора ТОО, в 2018-м объем инвестиций на нед­ропользование достигал 98%, при этом затраты на добычу равнялись 0%, так как необходимо было сначала приобрести соответствующую технику, обучить персонал, решить другие вопросы, связанные с инвестированием.

В следующем году объем добычи составил уже 173%, то есть налицо перевыполнение плана. Однако в 2020-м из-за пандемии товарищество столкнулось с трудностями, и в какой-то период было принято решение о приостановлении добычи, но в целом работа завершена благополучно.

Увы, несмотря на это, в конце февраля текущего года управление индустриально-инновационного развития направило недропользователю уведомление о досрочном прекращении действия контракта в связи с выявленными нарушениями обязательств по 2019-му и 2020 годам. Как говорится, приехали… Обращение предпринимателя палата сразу же взяла на заметку: начаты переговоры с руководством УИИР.

Как прокомментировал представитель РПП «Атамекен» Нурлан Махамбетов, в данное время направлено письмо в защиту товарищества. Вопрос находится на контроле и в рабочем порядке идет его согласование с УИИР.

Как оказалось, сей частный случай в целом упирается в общую системную проблему, и решить его возможно лишь с внесением некоторых изменений в действующий Кодекс по упорядочению взаимоотношений бизнеса и госорганов при заключении подобных контрактных обязательств. С таким предложением согласились и в УИИР. Теперь на ближайшем заседании совета по защите прав предпринимателей с участием обеих сторон намечена проработка данного вопроса.

В ходе онлайн-обращения в совет другого субъекта предпринимательства – представителя АО «СНПС-Актобемунайгаз» – вырисовалась еще одна проблема. На объектах Жанажольского газоперерабатывающего комплекса недропользователю пришлось столкнуться с давлением со стороны специалистов департамента ЧС области, выразившимся в ежегодной проверке объекта и выявлении одного и того же нарушения в системе пожаротушения.

Проверяющие твердо стояли на своем: якобы техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт средств и систем противопожарной защиты, находящихся на территории комплекса, не осуществляются. Между тем компания неоднократно обращалась с письмами в адрес проверяющего органа по ЧС, пытаясь доказать, что на ее объектах регламентом не преду­смотрено наличие системы автоматического пожаротушения и, следовательно, указанное нарушение является мнимым.

В качестве основания компания ссылалась на правоустанавливающий документ – на п. 63 технического регламента № 1111 от 29.11.2016 года. В нем сказано, что наряду с автоматическим пожаротушением, пожарной сигнализацией могут предусматриваться различные типы систем пожаротушения, в том числе ручные, что соответствует имеющимся в компании разрешительным документам.

Казалось бы, обосновано. Что же думают по этому поводу в ДЧС? Данную ситуацию в своем официальном письме прокомментировал представитель ДЧС области – заместитель начальника департамента, полковник гражданской защиты Аскар Тулешев.

Им отмечено, что «доводы касательно неосуществления технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта технических средств систем противопожарной защиты, указанные в обращении от Жанажольского нефтегазоперерабатывающего комплекса АО «СНПС-Актобемунайгаз», неоднократно являлись предметом спора в судебных органах различных уровней. На сегодняшний день обоснованности данного нарушения дана правовая оценка, отраженная в решениях и постановлениях судебных органов. Более того, вышеуказанное требование субъектом бизнеса не исполняется с 2019 года…».

Касательно подлога документов при проверках департамент сообщил о том, что данные доводы рассматривались в судебном порядке в предыдущие годы и признаны также необоснованными.

Словом, нашла коса на камень. Так или иначе, в палате предпринимателей в настоящее время обращение субъектов бизнеса тщательно изучается юристами, берется во внимание и позиция другой стороны – насколько она оправдана, но в случае неправомерных действий со стороны госоргана будет ставиться вопрос о некомпетентности должностных лиц.

Насколько эффективны меры, принимаемые советом по оказанию содействия малому бизнесу в разрешении конфликтных ситуаций, спорных, проблемных вопросов?

Есимхан Курмангазин говорит, что совет осуществляет свою деятельность с 2014 года, и за это время доказал свою эффективность, оперативно и системно решая задачи по представлению, обеспечению и защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства. Ведь в его состав входят представители как ассоциаций бизнеса, общественных и партийных организаций, так и местных исполнительных, государственных и надзорных органов.

Всего по итогам 2020 года до 98% всех обращений бизнесменов нашли свое решение. В минувшем году советом проведено 10 заседаний, из них четыре прошло совместно с областным департаментом Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции и прокуратурой области, рассмот­ревших факты нарушения прав предпринимателей и создания необоснованных административных барьеров. Рассмотрено 19 вопросов, из них 10 решены в пользу предпринимателей, остальные находятся в работе.

В качестве успешной совместной работы совета Есимхан Курмангазин привел свежий пример: недавно достигнуто положительное решение по жалобе ТОО «Adam Decolight CA» на незаконные действия отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства Актобе, потребовавшего демонтировать рекламные конструкции.

В ходе разбирательства был осуществлен выезд на место установки этих конструкций с участием акима города. Результаты показали: нарушений со стороны ТОО нет. Поданное исковое заявление в суд на предприятие отозвано. Таким образом защищены имущественные права предпринимателя на сумму 30 млн тенге.

Стоит отметить, что практика проведения личных приемов предпринимателей председателем совета внедрена с сентяб­ря 2018 года. За прошлый год проведено 47 приемов, из них 13 выездных: в пяти районах и три совместно с областным департаментом Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.