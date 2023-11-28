Не мог ходить и разговаривать: 6-летнего ребенка морили голодом в Алматинской области

В Алматинской области наказали свыше 50 нерадивых родителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона

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Прокуратура Алматинской области реализует проект «Счастливое и безопасное детство».

В каждом районе и городе Конаеве созданы мобильные группы из представителей прокуратуры, полиции, опеки и попечительства, соцзащиты, здравоохранения, психологов, неправительственных организаций и других.

Целью проекта является выявление находящихся под угрозой или подвергающихся насилию детей.

Мобильные группы в ноябре посетили свыше 400 семей, в том числе состоящих на учете в органах полиции и пробации, неблагополучные, неполные и малоимущие, а также семьи, где дети проживают с отчимами.

«К примеру, в Илийском районе обнаружен 6-летний Ч.М., который из-за голода находился в истощенном состоянии, не разговаривал, не мог ходить. Ребенка экстренно госпитализировали в районную больницу с диагнозом «двусторонняя пневмония», где ему оказали медицинскую помощь. Родители привлечены к административной ответственности по части 2 статьи «Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего». Орган опеки и попечительства подал в суд иск об ограничении родительских прав. В Райымбекском районе установлена семья с тремя детьми в истощенном состоянии. Им оказали медпомощь, купили зимнюю одежду. После выписки двое детей будут ходить в детский сад, старший ребенок размещен в школе-интернате. В Балхашском районе в трех семьях установлены дети, которых били отчимы. На виновных возбудили дела об административном правонарушении по статье 73-2 КоАП (побои)», – рассказали в прокуратуре области.

В целом, по результатам совместных рейдов к адмответственности привлечен 51 родитель. У недобросовестных родителей отобрали 15 детей, в суд подано 7 исков об ограничении родительских прав.

Здесь напомнили, что во всех учреждениях образования размещен QR-код прокуратуры Алматинской области, через который ежемесячно поступают около 10 сообщений о различных правонарушениях, в частности, буллинг, вымогательство, поборы и другое. Эти сигналы тут же проверяют прокуроры.

Жители области могут сообщать о нарушениях прав детей на мобильный номер прокуратуры 8-777-012-35-91 или на Instagram-страницу almaty_obl_prok. Анонимность гарантируется.