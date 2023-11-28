Не мог ходить и разговаривать: 6-летнего ребенка морили голодом в Алматинской области

Общество
880
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Алматинской области наказали свыше 50 нерадивых родителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона

Фото: Kazpravda.kz

Прокуратура Алматинской области реализует проект «Счастливое и безопасное детство».

В каждом районе и городе Конаеве созданы мобильные группы из представителей прокуратуры, полиции, опеки и попечительства, соцзащиты, здравоохранения, психологов, неправительственных организаций и других.

Целью проекта является выявление находящихся под угрозой или подвергающихся насилию детей.

Мобильные группы в ноябре посетили свыше 400 семей, в том числе состоящих на учете в органах полиции и пробации, неблагополучные, неполные и малоимущие, а также семьи, где дети проживают с отчимами.

«К примеру, в Илийском районе обнаружен 6-летний Ч.М., который из-за голода находился в истощенном состоянии, не разговаривал, не мог ходить. Ребенка экстренно госпитализировали в районную больницу с диагнозом «двусторонняя пневмония», где ему оказали медицинскую помощь.

Родители привлечены к административной ответственности по части 2 статьи «Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего». Орган опеки и попечительства подал в суд иск об ограничении родительских прав.

В Райымбекском районе установлена семья с тремя детьми в истощенном состоянии. Им оказали медпомощь, купили зимнюю одежду. После выписки двое детей будут ходить в детский сад, старший ребенок размещен в школе-интернате.

В Балхашском районе в трех семьях установлены дети, которых били отчимы. На виновных возбудили дела об административном правонарушении по статье 73-2 КоАП (побои)», – рассказали в прокуратуре области.

В целом, по результатам совместных рейдов к адмответственности привлечен 51 родитель. У недобросовестных родителей отобрали 15 детей, в суд подано 7 исков об ограничении родительских прав.

Здесь напомнили, что во всех учреждениях образования размещен QR-код прокуратуры Алматинской области, через который ежемесячно поступают около 10 сообщений о различных правонарушениях, в частности, буллинг, вымогательство, поборы и другое. Эти сигналы тут же проверяют прокуроры.

Жители области могут сообщать о нарушениях прав детей на мобильный номер прокуратуры 8-777-012-35-91 или на Instagram-страницу almaty_obl_prok. Анонимность гарантируется.

#прокуратура #общество #Алматинская область #родители #права детей #насилие над детьми

Популярное

Все
«Уэмбли» для сельчан
Целебное печенье с экстрактом тополя придумали ученые Kozybayev University в Петропавловске
Очередной «сбрасыватель» мебели привлечен к ответственности в Актау
В районе Турара Рыскулова распахнула двери новая школа на триста мест
Газовый долгострой
Принцип недоверия
Около ста случаев мошенничества в Сети выявили полицейские Казахстана за время трехдневной акции Hi-tech
За последние два года в сфере госзакупок предотвращено неэффективное расходование бюджетных средств на более чем 67 млрд тенге
Песочницы за два миллиарда
Укрепление единства
В городе горе – гололед
«Я прививки не боюсь...»
Добро пожаловать в Улытау!
По признакам сепаратизма
«Выйти на новый уровень развития без атомной энергетики не получится!»
Чтобы «летать» по Сети
Аудит проверил стройку
Особенный я!
Работники будущего
Центр генерации новых идей
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Почти 90 млн тенге выманил у людей и проиграл на ставках юрист в Караганде
Шоу продолжается: мюзикл «Джулия» презентовали в Астане
О состоянии выброшенного из окна ребенка в Шымкенте сообщили медики
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Лукашенко встретил Токаева во Дворце Независимости
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Непогоду прогнозируют синоптики в ближайшие дни
Плеснувшая уксусом на кошку женщина привлекается к ответственности
ХАМАС освободил первую группу израильских заложников
Столичный таксист выманил у индийца 45 тыс. тенге
Паралимпиец Оскар Писториус добился условно-досрочного освобождения
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Сколько этносов проживает в Казахстане
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Подвиг снайпера Курбатовой
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок

Читайте также

Семейных дебоширов возьмут под контроль
«Я прививки не боюсь...»
Укрепление единства
За последние два года в сфере госзакупок предотвращено неэф…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]