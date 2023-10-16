Не нефтью единой

В ходе трехдневной рабочей поездки в Жанаозен глава региона провел отчетные встречи в пригородных селах Тенге, Кызылсай, Рахат и Кендирли. Встретился Нурлан Ногаев и с жителями Жанаозена.

Обновление жилищного фонда является одной из важнейших задач по улучшению уровня жизни населения. В Жанаозене проблемы аварийности и ветхости жилфонда остро стоят на повестке дня. В таких условиях на первый план выходит вопрос реновации жилья.

С 2022 года в Жанаозене действует программа реновации жилищного фонда в соответствии с государственной программой жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020–2025 годы. Из бюджета на эти цели было выделено 1,2 млрд тенге. В настоящее время в городе 262 много­этажных дома, из которых 232 построены с 1960 по 1980 год. В контексте текущих работ по реновации два из них были объявлены аварийными: в новый дом перееха­ли 200 жителей Жанаозена.

Также в городе находится 52 жилых здания, требующих капитального ремонта. На данный момент уже проведен ремонт 15 из них за счет прог­раммы «Нұрлы жер», а для оставшихся 37 зданий планируется поэтапная реставрация. Эти меры направлены на улучшение жилищных условий жителей города. Для 40 старых домов запущен конкурс на проведение экспертной оценки и определение их состояния. После анализа данных аварийные здания будут снесены, а остальные подвергнутся капитальному ремонту.

Еще одна из проблем, волнующих жителей Жанаозена, – это нехватка воды. В городе вода подается летом в среднем в объеме 42 тыс. кубометров в сутки, зимой – до 30 тыс. кубометров в сутки. Для решения этого вопроса в рамках Комплексного плана развития до 2025 года планируют запустить завод по опреснению морской воды мощностью 50 тыс. кубомет­ров в сутки.

Кроме того, в городе до конца 2023 года планируют реконструировать и расширить системы водоснабжения и канализации. Обновление инженерных систем ЖКХ поз­волит улучшить качество водоснабжения.

На шестичасовой встрече с населением жители задавали вопросы касательно трудоустройства, качества медицинских услуг, развития бизнеса, проведения капитального ремонта старых многоквартирных домов. Некоторые из присутствую­щих на отчетной встрече обращались с просьбой способствовать в получении

жилья, а также трудоустроить в нефтегазовую отрасль.

Нурлан Ногаев отметил, что все возникающие вопросы населения необходимо решать в рамках действующего законодательства.

– В своем Послании Президент Касым-Жомарт Токаев выразил неотъемлемую важность того, чтобы госор­ганы руководствовались принципами справедливости и прозрачности в своей работе. Он особо подчеркнул, что все возникаю­щие вопросы у населения должны быть решены в строгом соответствии с законом, включая вопросы, связанные с трудоустройством и обеспечением доступа к питьевой воде. Что касается трудоустройства в нефтегазовую отрасль, то я неоднократно говорил о невозможности устроить всех, да еще и без очереди, не соблюдая требования сог­ласованного алгоритма. Мы готовы к диа­логу, однако хотим остаться услышанными: позиция государства четко определена – нужно научиться видеть перспективы и возможности не только в нефтяной промышленности, но и в других отраслях. Например, многие говорят о дефиците врачей – государство выдает гранты и предоставляет бесплатное обучение. Также мы уделяем пристальное внимание бизнесу, гарантируя меры господдержки. Мы видим будущее в «зеленой» энергетике, развитии сельского хозяйства и многочисленных других перс­пективных отраслях, – сказал аким Мангистауской области.

Завершая отчетную встречу, Нурлан Ногаев провел личный прием жителей города и ответил на вопрос 88 жителей. В рамках трехдневной поездки в Жанаозен глава региона принял по личным вопросам 145 человек.